„Ich trete wieder für die CDU an“: Mit einem simplen Satz hat Mirko Heuer öffentlich bestätigt, was ohnehin viele Langenhagener erwartet hatten. Der Amtsinhaber will bei der Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr für eine weitere Amtszeit kandidieren. Möglichst noch vor Weihnachten sollen die Parteimitglieder ihn offiziell nominieren.

Mirko Heuer : „Ich möchte weitermachen“

Die Frage eines Schülers, vorgetragen in einer morgendlichen Diskussionsrunde der Politikleistungskurse des Gymnasiums Langenhagen in der Aula, entlockte dem Bürgermeister die klare Antwort: Ja, Heuer will bei der Kommunalwahl im Herbst 2021 für weitere fünf Jahre kandidieren. Damit steht nach Afra Gamoori ( SPD), die nach Willen des SPD-Ortsvereinsvorstands für die Sozialdemokraten antreten soll, der zweite Bewerber fest.

Irgendwann, so Heuer in der Schülerrunde, sei zwar ein Wechsel im Amt nötig, weil sich dann wohl Amtsmüdigkeit einstelle. „Aber nicht nach sechs Jahren“ – oder zum Zeitpunkt der Wahl 2021 nach dann sieben Jahren. Er habe seit der Wahl 2014 die Erfahrung gemacht, dass die Verwaltung eine gewisse Kontinuität brauche. Manches, was er zu Beginn seiner Amtszeit als Bürgermeister angestoßen habe, „trägt erst jetzt Früchte“. Als Beispiel nannte Heuer den Neubau des Gymnasiums. Von der Entscheidung 2015 bis zur Eröffnung 2022 werden sieben Jahre vergehen. Die neue Amtszeit von fünf Jahren – die Amtsperiode der Bürgermeister ist mittlerweile an den Turnus der Kommunalwahlen gekoppelt – bezeichnete Heuer als „viel zu kurz“.

Für ihn steht fest: „Ich habe ein paar Punkte in meinem Wahlprogramm von 2014, die ich noch umsetzen möchte. Deshalb bewerbe ich mich für eine Wiederwahl. Ich möchte weitermachen.“ Für ihn selbst habe das von Anfang an festgestanden, sagte Heuer. Woher die Gerüchte stammten, nach denen er ein potenzieller Kandidat für das Amt des Regionspräsidenten sei, wisse er nicht. „Ich möchte weiter Bürgermeister sein.“

CDU-Mitglieder sollen im Dezember entscheiden

Das erste Votum der CDU hat er bereits in der Tasche. „Wir haben Mirko Heuer in einer Stadtverbandsvorstandssitzung einstimmig vorgeschlagen“, sagte Langenhagens CDU-Vorsitzende Jessica Golatka. Dieser habe in seiner bisherigen Amtszeit die Themen für Langenhagen angepackt, die unter seinem Vorgänger liegen geblieben seien: den Investitionsstau und die Schulneubauten. Und es sei wichtig, dass er diese Themen fünf weitere Jahre vorantreiben könne.

Das entscheidende Votum über den CDU-Bürgermeisterkandidaten werden die mehr als 200 Parteimitglieder in Langenhagen abgeben. Die Mitgliederversammlung ist nach aktuellem Stand für Dezember im Theatersaal geplant. Die CDU will dabei aber das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen im Auge behalten. „Wir würden das gern noch vor Weihnachten machen, sonst im Januar“, erläuterte Golatka. Laut der Parteistatuten ist für die Nominierung eine Präsenzveranstaltung notwendig.

Auch wenn bislang mit Gamoori, 29-jähriger Ratsfrau aus der Landeshauptstadt, nur eine weitere Kandidatin bekannt ist, rechnet Heuer mit weiteren Mitbewerbern. Vermutlich würden es wieder vier wie schon bei der Wahl 2014.

