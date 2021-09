Bundeswehr-Airbus wird Restaurant im Serengeti-Park Hodenhagen

Hannover

Die Luftwaffe hat einen ihrer geschichtsträchtigsten Flieger außer Dienst gestellt. Der alte Airbus A310 mit Namen „Kurt Schumacher“ trat am Freitagmorgen seine letzte Reise durch die Luft an – zum Flughafen Hannover. Die Maschine der Bundeswehr soll demnächst in rund 50 Kilometern Entfernung ein neues Zuhause finden: als Restaurant im Serengeti-Park Hodenhagen. Vor Kurzem hat flog der Airbus noch afghanische Ortskräfte nach Niedersachsen und brachte Bundeswehrsoldaten von ihrer Evakuierungsmission zurück nach Wunstorf.

Gegen 8.45 Uhr setzte der Airbus mit der Militärkennung „10+23“ ein lerletztes Mal auf. Zwei Löschfahrzeuge der Flughafenfeuerwehr bildeten zum Empfang ein Wasserspalier. Wegen des spontanen Afghanistan-Einsatzes sei der Flieger leider ohne militärische Ehren verabschiedet worden, sagt Asta Knoth, Sprecherin des Serengeti-Parks. Denn eigentlich sollte der A310 schon früher ausgemustert werden, doch ein entspannter Wechsel in den Ruhestand blieb ihm unverhofft verwehrt.

Teil der Evakuierungsmission

Der letzte richtige Einsatzflug: Am 27. August landete der A310 „Konrad Adenauer“ mit rund 200 Soldatinnen und Soldaten der Evakuierungsmission an Bord am Fliegerhorst Wunstorf. Quelle: Friso Gentsch/dpa (Archiv)

Bezüge zur Region Hannover

Das ungeplante letzte Kapitel im Leben des alten „Kurt Schumacher“ hat starke Bezüge zur Region Hannover. Die Maschine war Teil der fast zweiwöchigen Evakuierungsmission in Afghanistan. Vom Fliegerhorst Wunstorf aus startete sie am 16. August ins Krisengebiet. Die Crew brachte unter anderem die ersten 158 afghanischen Ortskräfte von Taschkent (Usbekistan) nach Niedersachsen. Außerdem flogen am Freitag vergangener Woche knapp 200 Soldaten und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mit dem „Kurt Schumacher“ nach Missionsende zurück nach Wunstorf.

Hauptsächlich diente der A310 als Truppentransporter. Doch die Maschine brachte unter anderem auch in der Corona-Krise Schutzanzüge in die chinesische Provinz Wuhan und lieferte Beatmungsgeräte nach Brasilien. Die Ursprünge des Airbus reichen sogar zurück bis in die DDR. 1989 schaffte ihn die staatliche Airline Interflug an, nach der Wiedervereinigung und Liquidierung der Gesellschaft kam die Maschine 1991 zur Bundeswehr. Nun ist altersbedingt Schluss, neuere Modelle wie der A321 Neo übernehme. „Der Lebenszyklus gilt auch für Flugzeuge“, schrieb die Luftwaffe am Freitag zum Abschied auf Twitter. „Der A310 ,Kurt Schumacher‘ sagt tschüss.“

„Ein unbeschreibliches Gefühl“

Serengeti-Park-Chef Fabrizio Sepe an Bord seines geschichtsträchtigen neuen Restaurants. Quelle: Ole Spata/dpa

Nun also der Serengeti-Park: „Ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte Inhaber Fabrizio Sepe am Freitag nach der Landung der Maschine. Eigentlich wollte er anfangs nur ein drittes Restaurant bauen, doch das war zu teuer. Als der Bund dann die Maschine versteigerte, gab Sepe ein Gebot ab – und bekam den Zuschlag. Der Preis ist geheim, er sei aber „für ein Familienunternehmen tragbar“. Zusätzlich musste noch ein schlüssiges Nutzungskonzept vorgelegt werden – und die Bundeswehr habe sehr genau auf die weitere Verwendung ihres geschichtsträchtigen Fliegers geachtet.

„Wir werden das äußerliche Erscheinungsbild lassen“, sagt Parksprecherin Knoth. Zwar weiche das Militärgrau einem für den Serengeti-Park typischen Anstrich, aber ansonsten bleibe der A310 unverändert. Auch im Inneren soll weitestgehend alles bleiben. „Wir nehmen bloß ein paar Sitze raus, um Vierer- und Sechsergruppen zu ermöglichen“, sagt Knoth. Geplant ist, die Küche unter dem Bauch der Maschine zu errichten, per Lift gehen die Gerichte dann nach oben. Wenn möglich, werden die Tragflächen zu Bestandteilen zweier Terrassen – mit Blick auf die Tierwelt.

Geplante Eröffnung im Juli 2022

Der jetzt verkaufte Airbus A310 brachte noch vor zwei Wochen die ersten 158 afghanischen Ortskräfte nach Hannover. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Doch erst einmal muss der A310 nach Hodenhagen gelangen. „Dafür werden die Flügel, das Fahrwerk und Heckleitwerk demontiert“, sagt Knoth. In Einzelteilen geht es voraussichtlich Ende Oktober drei Tage lang über die Landstraßen zum Serengeti-Park. „Wir werden die ganze Wedemark umkrempeln“, sagt Knoth im Scherz. Danach folgen Zusammenbau und Umgestaltung. Außerdem soll die Geschichte des Fliegers für die Gäste erlebbar werden – mindestens mit Tafeln oder sogar als digital abrufbare Information. Geplante Eröffnung ist im Juli 2022.

Von Peer Hellerling