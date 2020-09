Langenhagen/Isernhagen

Die Bundeswehr hat lange mit sich gerungen. Doch nun ist es amtlich: Nach der jüngsten Zerstörungswut und dem Fehlverhalten einiger Besucher erklärt die Armee den Standortübungsplatz Hannover zwischen Langenhagen und Isernhagen zum militärischen Sicherheitsbereich. Das bedeutet wie beim größten Übungsplatz in Europa in Bergen in der Lüneburger Heide: Besucher sind raus, nicht nur während der Übungszeiten der Truppe. Ab dem 1. Oktober darf niemand mehr das Areal betreten.

Fast niemand, denn es gibt Ausnahmen. Außer Soldaten dürfen doch noch all jene Ausflügler, Radfahrer und Spaziergänger das große Gebiet nutzen, die sich zuvor als Anwohner der umliegenden Kommunen einen speziellen Ausweis bei der Bundeswehr besorgt haben. Darauf weist der sogenannte Standortälteste Berend Burwitz jetzt in einer Mitteilung hin. Das durchaus rigide Vorgehen sei mit den Verwaltungen der umliegenden Städte und Gemeinden abgestimmt, heißt es weiter.

Anzeige

Verstöße zwingen Militär zum Handeln

Zerstörung, Müll und Graffiti: Vandalismus macht auch vor der Bundeswehr nicht halt. Quelle: Frank Wenske (Bundeswehr)

Weitere HAZ+ Artikel

Was ist passiert? Wie Kapitän zur See Burwitz weiter ausführt, habe es seit Jahren eine einvernehmliche Regelung zwischen der Bundeswehr und den Kommunen gegeben, die es Zivilisten ermöglichte, den Platz außerhalb von Übungszeiten zu betreten. Das sei auch ein Anliegen des Militärs gewesen, Bürgern die Möglichkeit einzuräumen, das Areal für Spaziergänge, zum Laufen und zum Radfahren zu besuchen.

Doch nicht alle hätten sich an die geltenden Bestimmungen gehalten. „Leider gibt es aber zu viele Fälle, in denen sich Einzelne nicht an die Regeln halten: Vandalismus, Müllablagerungen, zerschlagene Glasflaschen, verbotene Feuerstellen und insbesondere Hundekot sind leider keine Seltenheit“, beschreibt Burwitz das Problem. Gleichwohl betont der Standortälteste auch, das sonst ein eher gutes nachbarschaftliches Verhältnis bestehe.

Bundeswehr und andere Behörden üben mehr auf dem Platz

Allerdings gibt es durchaus noch schwerwiegendere Verstöße, listet der Kapitän auf. Etwa während der Bundeswehrübungen und den dann mit roten Flaggen gesperrten Bereichen. Einige Menschen würden diese Warnhinweise ignorieren und den Platz nutzen. Burwitz gibt dabei auch zu bedenken, dass außer Munition auch pyrotechnische Mittel und unbeleuchtete getarnte Gefechtsfahrzeuge eingesetzt würden. Zudem verließen in diesen eigentlichen Sperrzeiten Besucher regelmäßig noch die Schotterwege und suchten sogar gesperrte Bereiche auf, in denen sich zum Teil noch Munition aus den beiden Weltkriegen befinde. „Immer wieder begeben sich Personen dabei in Gefahr“, erläutert Burwitz. „Glücklicherweise ist es bis heute zu keinem Unfall gekommen.“

Lage eskaliert im Frühjahr

Im vergangenen Frühjahr hatte es massive Probleme mit Besuchern gegeben. In der Folge schloss die Bundeswehr den Übungsplatz vor Ostern vorübergehend. Doch der Warnschuss hat nicht gewirkt. Deshalb sei man zu dem Entschluss gekommen, das Areal zum militärischen Sperrgebiet zu deklarieren, sagte der Sprecher des Bundeswehr-Landeskommandos Niedersachsen, Jürgen Engelhardt. Ihn ärgert auch, dass die Besucher, die sich ordentlich verhalten würden, nun unter der Entscheidung möglicherweise zu leiden hätten.

Nicht nur die Bundeswehr nutzt den Platz, sondern auch andere Bundesbehörden. In diesem Fall wird das Löschen einer brennenden Gasleitung geübt. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

Für die Bundeswehr war allerdings auch entscheidend, dass es mehr Ausbildungs- und Übungsbetrieb wegen steigender Einsätze im Rahmen der Bündnis- und Landesverteidigung auf dem Gelände gebe. „Dies geht mit zusätzlichen Anforderungen an die taktische Ausbildung der Truppe einher“, sagt der Kapitän. Zudem würde der Standortübungsplatz über sogenannte Mitnutzungsverträge regelmäßig von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben genutzt.

Bundeswehr erklärt Regelung zum Schutz der Bürger

„Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, die bisherige Zutrittsregelung sowohl zum Schutz der Bevölkerung als auch zur Gewährleistung der zweckbestimmten Nutzung des Übungsplatzes anzupassen“, heißt es in der Mitteilung der Bundeswehr weiter. „Es geht darum, das nachvollziehbare Interesse der Bürgerinnen und Bürger und unsere dienstlichen Erfordernisse aufeinander abzustimmen“, betont der Standortälteste. „Daher sehe ich mich dazu veranlasst, den Übungsplatz zum 1. Oktober vom Militärischen Bereich zum Militärischen Sicherheitsbereich hochzustufen.“

Das bedeutet letztlich: Das Betreten des Platzes ist ohne explizite Genehmigung verboten. Entsprechende Schilder sollen bis spätestens Mitte Oktober darauf hinweisen, kündigt Sprecher Engelhardt an. Er stellt allerdings Anwohnern der umliegenden Kommunen in Aussicht, dass diese weiterhin die Möglichkeit haben könnten, die Fläche zu nutzen. Voraussetzung dafür sei ein spezieller, aber unbefristeter Ausweis, der ab sofort beantragt werden kann – entweder unter Telefon (0511) 2841982 oder per E-Mail an info-punkthannover@bundeswehr.org. Dieser muss persönlich bei der Bundeswehr an der Hans-Böckler-Allee 16-18 in Hannover abgeholt werden. Denn dabei gebe es auch eine Sicherheitsbelehrung, sagt Engelhardt auf Anfrage. Nutzer müssten parallel dazu beim Betreten des Sperrgebiets künftig dann auch einen Personalausweis mit sich führen.

Außer neuen Hinweisschildern, die den Schriftzug „Militärischer Sicherheitsbereich – Grenze des Standortübungsplatzes – Schieß- und Übungsbetrieb. Blindgänger! Lebensgefahr! Unbefugtes Betreten des Platzes ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt“ tragen, werden dann auch mehrere kleinere Zugänge zum Übungsplatz geschlossen. „Ich hoffe, das Verbot stößt auf Verständnis und zeigt Wirkung. Jeder, der sich an die Regeln zum Betreten hält und den Ausweis mit sich führt, ist weiterhin herzlich willkommen“, hebt Burwitz hervor. Unter anderem werde die Stadt Langenhagen künftig auf ihrer Internetseite www.langenhagen.de die Bundeswehrübungszeiten bekannt geben.

Von Sven Warnecke