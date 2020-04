Langenhagen

Mit kleinen, bunten Steinen und bemalten Ostereiern wollen die Erzieher der DRK-Kita Eentje Rummert an der Leibnizstraße ein wenig Abwechslung in den Alltag von Eltern und Kindern bringen – und Spaziergängern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Vor dem Tor zum Gelände haben die Mitarbeiter deshalb am Sonnabend eine Aktion gestartet. Ein Stein mit dem Hashtag #stay@home liegt seitdem an dem Zaun – und es sind schon einige dazugekommen, die inzwischen eine Reihe bilden.

Die Kinder sind angesichts der Corona-Pandemie derzeit zu Hause – alle Kindertagesstätten und Schulen sind geschlossen. Auf die Idee sind die Mitarbeiter nach Angaben von Erzieherin Sandra Thieße gekommen, um trotz allem eine Verbindung zu den Kleinen und ihren Eltern herzustellen – auch ohne räumlichen Nähe.

Die Erzieher bitten Passanten mit einem Schild, die Steine liegen zu lassen. Quelle: Rebekka Neander

Schild klärt über Aktion auf

Und einige waren bereits selbst fleißig: Mehrere bunt bemalte Steine lagen am Montag aufgereiht vor dem Tor. Ein Schild soll Randalierer fernhalten, erklärt die Aktion und ruft zum Mitmachen auf. „Bitte liegen lassen!“ steht auf dem Zettel. Und weiter: „Mal sehen, wie lang die Schlange während der Corona-Zeit werden kann.“ Auch selbst gebastelte und verzierte Ostereier sind willkommen. Teilnehmer können diese in den Busch zu den anderen hängen.

Die Aktion soll Zuversicht ausstrahlen. „Jeder Stein soll ein Stein der Hoffnung sein, dass wir uns bald wiedersehen“, schreiben die Mitarbeiter der DRK-Kita.

Von Julia Gödde-Polley