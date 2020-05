Engensen/Krähenwinkel

Zwei kleine Hängebauchschweine hat eine Spaziergängerin am Donnerstag in Engensen gefunden. Die Tiere hielten sich im Wald auf dem Lahberg auf, als die Frau mittags vorbeikam. Die Spaziergängerin alarmierte die Polizei. Die Beamten fingen die Schweine ein und übergaben sie an das Tierheim Hannover.

Jetzt leben die Vierbeiner vorerst in der Quarantänestation der Einrichtung in Langenhagen, berichtet ein Mitarbeiter. „Den Tieren geht es nicht gut.“ Beide, ein männliches und ein weibliches Schwein, hätten starke Hautveränderungen und husteten. Wie der Gesundheitszustand wirklich ist, wisse das Tierheim erst, wenn Fachärzte der Tierärztlichen Hochschule in Hannover die Schweine untersucht hätten. Dies sollte noch am Freitag passieren. Beide seien noch sehr jung und klein. Bis auf Weiteres bleiben die Schweine in Obhut des Tierheims und werden so gut es geht versorgt.

Das Ferkel, dass die Polizei Anfang April auf der A 7 eingefangen hatte, lebt unterdessen nicht mehr in Krähenwinkel. Es sei bei einer anderen Organisation in Niedersachsen untergekommen, berichtet der Tierheim-Mitarbeiter.

Von Julia Gödde-Polley