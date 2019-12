Langenhagen

Beim Abbiegen von der Konrad-Adenauer-Straße auf die Schützenstraße hat der Fahrer eines Gelenkbusses am Freitag offenbar den Radius falsch eingeschätzt. Das Gefährt blieb gegen 9 Uhr morgens schließlich an einem auf einer Verkehrsinsel stehenden Verkehrsschild hängen. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Langenhagen bohrte sich in der Folge das Schild in eine Scheibe des Linienbusses. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

Um das Hindernis von der Straße zu bekommen, wurde das Verkehrsschild kurzerhand abgebaut. Der Bus konnte dann die Engstelle passieren. Anschließend wurde das unbeschädigte Schild wieder montiert, berichtete der Polizeisprecher auf Nachfrage. Gegen 10 Uhr war der Einsatz beendet. Am Bus entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Von Sven Warnecke