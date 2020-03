Langenhagen

Es gibt sicherlich Schöneres, als am frühen Sonntagmorgen über Stunden im eisigen Wind auf einem Parkdeck zuzubringen. Und doch ist Rolf-Michael Ferle in diesen Minuten überaus guter Laune. Der Kälteanlagenbauermeister, so sein offizieller Titel, hat vier Monate der Planung hinter sich. Das für diesen Morgen bestellte Gerät allein für die Montage verschlinge einen fünfstelligen Betrag. Doch nun scheint alles bestens vorbereitet, sogar der für den Vormittag angesagte Schneeregen lässt noch auf sich warten. Jetzt müssen nur noch die Berechnungen stimmen. Dann erhält das City Center Langenhagen auf seinem Dach nach mehr als 30 Jahren ein neues Kühlaggregat. Die Aktion hat nur einen Haken: Die Anlage wiegt mehrere Tonnen und steht schlappe 60 Meter entfernt von der nächsten Dachkante mitten auf dem Parkdeck.

Aufbau des Autokrans begann um 6 Uhr

Und deshalb ruhen an diesem Morgen Ferles Hoffnungen auf einem Giganten, dessen Aufbau bereits gegen 6 Uhr begonnen hatte. Ein Autokran aus Garbsen ist mit seinem Team angereist. Das Fahrzeug allein ist bereits 60 Tonnen schwer. Das aber wird nicht reichen. Für die Standfestigkeit bedarf es weiterer 71 Tonnen an Gegengewichten, damit der Teleskoparm des Krans auch bei 74 Metern Länge nicht ins Schwanken gerät. Wie schwer seine Fracht sein wird, kann Ferle nur zum Teil beantworten. Dabei hat er sich wirklich Mühe gegeben. „Seit dem Ende der letzten Hitzeperiode war ich dabei und habe an der alten Anlage abgebaut, was abzubauen ging.“ Ziel der Mission: Gewicht sparen. „Denn die Kosten für den Kran verdoppeln sich schnell nur wegen des Gewichts.“ Jedes Kabel, jeden Ventilator hat Ferle gewogen. Die Bilanz: „Zwei Tonnen habe ich Stück um Stück abtransportiert.“

Wie schwer die Anlage aber nun noch ist, kann Ferle nur schätzen. „Sie ist so alt, dass es keinerlei Unterlagen mehr gibt. Aber anhand der anderen Kühlanlage, die wir vor ein paar Jahren ausgetauscht haben, schätze ich, dass wir noch rund drei Tonnen vom Dach holen müssen.“ Ein Fehler könnte teuer werden. „Dann haben wir ein Problem.“

Nur eine Leuchte ist dem Kran im Weg

Ein Problem hat in diesem Moment aber erst einmal nur eine der Leuchten, die vom Parkdeck auf den Südeingang des CCL leuchten. Denn sie steht auf wenige Zentimeter genau dem Teleskoparm des Krans im Wege. Doch das Kran-Team von Einsatzleiter Jörg Hess legt sanft-effizient Hand an und kann die Leuchte aus dem Weg drehen.

Derlei Kleinstprobleme sorgen bei Ferle und Hess auf diesen letzten Metern nur noch für kurzes Nervenflattern. „Ich hatte in den letzten Wochen ganz andere Sorgen“, verrät der Kühlanlagenspezialist nebenbei. Das neue Aggregat wurde aus Italien angeliefert und hat damit 1500 Kilometer und alle Corona-Unwägbarkeiten hinter sich. „Wenn das auf den letzten Metern noch schief gegangen wäre ...“: Ferle mag sich das nach Schrauberei, Suche nach einer Kran-Firma und allen Sondergenehmigungen nicht mehr ausmalen.

Auch Wetter hilft bei Punktlandung

Der Rest der Geschichte ist für den Laien beeindruckendes Augenmaß: Innerhalb einer knappen Stunde schwebt nicht nur das alte Aggregat nach unten. Auch die neue Anlage – „die leichteste, die ich finden konnte“, sagt Ferle – ist nach wenigen Minuten exakt dort, wo die Fundamentsteine auf sie warten. Ferle hat kurz zuvor die Gunst der Stunde genutzt und dort gefegt, wo in den letzten gut 30 Jahren kein Besen hingekommen ist. „Diese Chance habe ich so schnell nicht wieder“, sagt er und lacht. Vom Kranführer hat Ferle inzwischen auch eine andere erlösende Nachricht erhalten: „3,7 Tonnen wog die alte Anlage noch, nachdem ich sie abgerüstet hatte“, sagt er – und lacht erneut: „Das ist echt eine Punktlandung.“

Wer auch immer für das Wetter über Langenhagen an diesem Morgen zuständig ist: Die Punktlandung setzt sich fort. Kurz nach dem Ende der Arbeiten taucht dichtes Schneegestöber den Stadtkern in noch eisigere Witterung. Ferle und das Kran-Team sind da schon auf dem Weg ins Wochenende.

Von Rebekka Neander