Kein riesiger Andrang, aber wieder mehr Leben im City Center: Seit Montag haben in dem Einkaufszentrum in Langenhagen mehr Geschäfte geöffnet. Besucher, die dort einkaufen wollen, müssen Regeln und Laufwege beachten – und sich auf eine Zugangsbeschränkung einstellen. Nicht nur in den Läden selbst.