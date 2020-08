Hannover

Seit Sonnabendmorgen können sich alle Reiserückkehrer aus dem Ausland kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen – an der erst vor wenigen Tagen aufgebauten Teststation am Flughafen Hannover-Langenhagen hat das gleich zu einem größeren Andrang geführt. „Es kamen am Sonnabend rund 30 Prozent mehr Fluggäste als an den anderen Tagen“, berichtet Johanniter-Sprecher Oliver Bruse. Er rechnet damit, dass sich der Andrang in den kommenden Tagen noch weiter verstärkt. Vor zwei Tagen mussten die Johanniter noch in Hannover ankommende Passagiere aus Mallorca zurückweisen, die sich testen lassen wollten. „Da galt die Verordnung noch nicht“, erläutert Bruse.

Spahn ruft zum Testen auf

Die neue Verordnung gilt jetzt für alle Reisende aus dem Ausland, nicht nur für Ankommende aus den rund 130 Risikoländern. Kostenlose Tests sind innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise möglich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) rief die Bürger auf, das Angebot zu nutzen. „Wer von einer Reise zurückkommt, sollte sich testen lassen – freiwillig und kostenlos“, sagte der Minister. Tests sollen nach Angaben des Ministeriums an den Flughäfen, in Gesundheitsämtern und auch in Arztpraxen möglich sein. Die Kosten übernimmt der Staat.

Anzeige

Spahn meinte, die steigenden Infektionszahlen in Deutschland seien ein deutliches Warnsignal. „Das Virus macht keine Ferien.“ Die Tests sollen ein weiteres Instrument sein, um zu vermeiden, dass viele Infizierte nach ihrem Urlaub weitere Menschen in Deutschland anstecken. Übernommen werden auch die Kosten für einen Wiederholungstest pro Person. Dass man ein Reiserückkehrer ist, kann man zum Beispiel durch eine Bordkarte, ein Ticket, eine Hotelrechnung oder andere Nachweise eines Auslandsaufenthalts belegen.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Zahl der Infizierten in der Region Hannover ist wieder dreistellig

Bisher kaum Wartezeiten

Am Flughafen Hannover-Langenhagen führte auch der stärkere Andrang bisher nicht zu längeren Wartezeiten an der Teststation, berichtete Bruse. Sie ist auf dem Parkplatz vor der Ankunftsebene von Terminal C aufgebaut. Üblicherweise dauere der Test am Airport inklusive der Registrierung rund sechs Minuten, berichtete er. Ein bisschen Wartezeit müssten Passagiere aber in Kauf nehmen, wenn mehrere Maschinen nahezu zeitgleich ankämen. Falls nötig, könnten die Johanniter die Station auch erweitern, um mehr Fluggäste gleichzeitig testen zu können.

Zunächst einmal richte sich die Hilfsorganisation darauf ein, dass die Tests für Reisende aus Risikoländern zur Pflicht würden. Noch ist unklar, ob die Verordnung bereits ab Montag gilt, wie zunächst geplant. „Wir rechnen damit aber im Laufe der kommenden Woche“, sagt der Johanniter-Sprecher.

Von Mathias Klein