In der Vergangenheit hat es immer wieder Kritik an der Arbeitsweise der Filiale der Postbank auf dem Marktplatz in Langenhagen gegeben. Dort werden in Zusammenarbeit mit der Deutschen Post auch postalische Dienstleistungen angeboten. Vor gut 18 Monaten klagten Kunden über unregelmäßige Öffnungszeiten, lange Wartezeiten und fehlendes Personal. Zwischenzeitlich kehrte Ruhe ein, jetzt häufen sich die Beschwerden wieder.

Aus betrieblichen Gründen geschlossen

Ein Leser dieser Zeitung berichtet von einer geschlossenen Filiale, ohne dass eine Information darauf hindeutete. Er habe dann durch ein gekipptes Fenster mit einem Mitarbeiter gesprochen. „Die empört-unfreundliche Antwort war dann, dass die Post heute gar nicht mehr öffnet.“ Auf seine Nachfrage hin habe er nur ein „aus betrieblichen Gründen“ als Antwort erhalten. Immerhin, so schildert der Leser, habe der Mitarbeiter umgehend eine entsprechende Mitteilung an die Tür zu hängen wollen. „Wann kriegt die Post endlich einmal diese gruselige Filiale in den Griff?", fragt der Leser, der namentlich nicht genannt werden möchte.

Eine andere Reaktion ereilte diese Zeitung von einem weiteren Kunden. „Was jetzt zu Corona-Zeiten dort im Service passiert, ist an Missachtung der Kunden nur schwer zu überbieten“, sagt dieser und meint damit die Öffnungszeiten. „Die Filiale öffnet derzeit erst um 10 Uhr, dafür wird sie dann aber schon eine Stunde früher geschlossen. Wegen der offenkundig gestiegenen Belastung der Mitarbeiter hat man zusätzlich eine einstündige Mittagspause geschaffen.“ Daher werde die Öffnungszeit, rechnet der Leser vor, um ein Drittel reduziert, „von bisher neun auf sechs Stunden“.

Warteschlangen bis auf den Marktplatz

Die Kunden haben also weniger Möglichkeiten, die Dienstleistungen zu nutzen. Weil aufgrund der derzeit geltenden Abstandsregeln nur noch zwei Kunden zeitgleich in der Filiale sein dürfen, gehört eine lange Warteschlange bis hinaus auf den Marktplatz aktuell zum alltäglichen Erscheinungsbild im Zentrum. „Was dies mit Gesundheitsschutz zu tun haben soll, erklärt sich mir nicht. Ob es einer Stadt mit annähernd 55.000 Einwohnern angemessen ist, möchte ich zumindest infrage stellen“, sagt der Leser.

Auf Anfrage heißt es von einem Unternehmenssprecher der Postbank, „dass wegen der Corona-Pandemie umfangreiche Vorkehrungen getroffen wurden, um Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner soweit wie möglich vor einer Ansteckung zu schützen“. Dies betreffe auch Langenhagen, betont Sprecher Ralf Palm. Trotz der aktuellen Lage wolle die Postbank ihr bundesweites Netz mit rund 800 Filialen auch weiterhin geöffnet halten. „Die Filial-Mitarbeiter arbeiten derzeit in wechselnden, voneinander getrennten Teams im Schichtbetrieb. Hierfür wurden die Öffnungszeiten verkürzt. Dies gilt auch für die Filiale in Langenhagen.“

Krankheitsbedingte Ausfälle

Palm kann die Unzufriedenheit der Kunden infolge der aktuellen Wartesituation nachvollziehen. „Wir bedauern dies, bitten aber um Verständnis, dass es aktuell sehr schwierig ist, die gewohnten Service-Standards uneingeschränkt aufrecht zu erhalten.“ Auch habe man die Filiale auf dem Marktplatz in der Vergangenheit mehrfach aufgrund krankheitsbedingter Personalausfälle temporär schließen müssen. „Für die unseren Kunden dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten möchte ich mich entschuldigen.“

Der Sprecher hat noch einen Tipp parat: In diesen Tagen kehren die ersten Postfilialen zu ihren regulären Öffnungszeiten zurück. Kunden können die Öffnungszeiten ihrer nächsten Postbank-Filiale im Finder unter www.postbank.de nachprüfen.

Von Stephan Hartung