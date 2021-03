Langenhagen

Die CDU-Fraktion in der Regionsversammlung hat sich in der Debatte um die Impfkampagne bereits Anfang März gegen Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) gestellt. Die Politiker fordern eine neue Impfstrategie, die auch dezentrales Impfen möglich machen soll. Sie argumentieren, dass viele ältere Menschen, die nicht in Pflegeheimen leben, dennoch nicht mehr mobil genug seien, um selbst in das Impfzentrum auf das Messegelände in Laatzen zu gelangen.

Lesen Sie auch: Ärger in der Regionsversammlung: CDU fordert neue Impfstrategie

Heuer: Stadt hat Vorarbeiten für dezentrales Impfen erledigt

Auch die CDU-Fraktion im Langenhagener Rat unterstützt diesen Vorstoß. „Herr Jagau, stehen Sie nicht im Weg“, fordert Fraktionschef Domenic Veltrup nun in einem Schreiben an den Regionspräsidenten. Erst kürzlich hatte Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) bei der Vorstellung des Schnelltestzentrums im Rathaus ebenfalls angekündigt, dass die Stadtverwaltung entsprechende Vorarbeiten erledigt habe, um dezentrales Impfen zu ermöglichen.

Lesen Sie auch: Jagau warnt vor vermeintlicher Sicherheit durch Schnelltests

Wie Veltrup an Jagau weiter schreibt, habe ihm niemand erklären können, „warum es nicht auch in Langenhagen ein Impfzentrum geben kann“ – das bezeichnet er als Ärgernis. Die Geduld sei am Ende, die Verantwortlichen in der Regionsverwaltung sollten „endlich auf die zahlreichen Wortmeldungen aus den Städten und Gemeinden hören“, schreibt Veltrup.

CDU: Niemand denkt an Ältere in eigenen vier Wänden

Zwar habe der Bürgermeister zusammen mit der Langenhagener Freiwilligenagentur und ehrenamtlichen Helfern dafür gesorgt, dass jeder Ältere zum Impfzentrum nach Laatzen gefahren werde, der dies nicht aus eigener Kraft bewältigen könne. Große Sorgen machen sich Bürgermeister und Fraktion aber um die besonders Gebrechlichen. „Niemand scheint bisher an die Alten, die mit ambulanter Pflege zu Hause oder in Wohngemeinschaften leben, gedacht zu haben“, ergänzt die CDU-Regionsabgeordnete Claudia Hopfe.

Die Engelbosteler Ortsbürgermeisterin Bettina Auras (CDU) moniert, dass mobile Impfteams durchaus in Pflegeheime geschickt werden würden, nicht aber in selbstbestimmte Wohngemeinschaften, speziell in den Dörfern. „Warum wird hier ein Unterschied gemacht?“, fragt sie. Ihren Angaben zufolge haben sich inzwischen viele Betroffene und Angehörige in dieser Angelegenheit bei ihr gemeldet. „Wir reden hier nicht von Einzelfällen.“

Jagau: Limitierender Faktor ist Verfügbarkeit des Impfstoffs

Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) hat mit einer Antwort nicht lange auf sich warten lassen. In einem direkten Schreiben an seine Kritiker, dass der Redaktion vorliegt, erinnert er daran, dass mit der Forderung nach dezentralen Impfzentren in der Regel auch die Vorstellung verbunden sei, dass es dann schneller gehen würde. „Das ist ein Irrtum. Der limitierende Faktor ist die Verfügbarkeit des Impfstoffs“, betont Jagau. In der Antwort verweist er auch auf seine auf dem Youtube-Kanal der Region Hannover veröffentlichten Stellungnahme zur Frage dezentraler Impfstandorte.

„Ich hoffe, dass es bald gelingt, die Hausarztpraxen in die Impfkampagne einzubeziehen, um so ein Angebot vor Ort zu haben“, sagt Jagau. Erste Impfungen bei niedergelassenen Ärzten gebe es in der Region bereits. Zusätzlich beschlossen am Dienstag die Gesundheitsminister der Länder, dass die niedergelassenen Hausärzte ab 1. April ebenfalls gegen Corona impfen dürfen.

Von Sven Warnecke