Langenhagen

Die Türen des Sozialamtes der Stadt Langenhagen an der Schützenstraße bleiben in dieser Woche geschlossen. Darauf hat Ralph Gureck, Leiter der Abteilung Marketing und Kommunikation, am Dienstag hingewiesen. Ob es bei dieser einen Woche bleiben wird, oder ob die angeordnete Maßnahme verlängert werden muss, steht aktuell noch nicht fest. Die Kommune warte noch auf entsprechende Antworten vom Gesundheitsamt, sagt Gureck.

„Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und jüngsten Infektionen in der Belegschaft der Sozialverwaltung haben wir uns zu diesem Schritt entschieden, um das Risiko einer Virus-Übertragung für Kunden und Mitarbeitende so gut wie möglich auszuschließen“, ergänzt Langenhagens Sozialdezernentin Eva Bender.

„Aber natürlich sind wir auch diese Woche für unsere Kunden im Dienst, bearbeiten Anträge und beraten“, kündigt Doris Lange an, Leiterin des Sozialamts. Ihr Team ist montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr telefonisch unter den auf den Bescheiden angegebenen Durchwahlen und E-Mail-Adressen erreichbar. Neukunden können sich telefonisch unter (0511) 73079321 oder per E-Mail an sozialhilfe@langenhagen.de melden.

Von Sven Warnecke