Langenhagen

Sieben Dorfgemeinschaftshäuser, verteilt über Langenhagens Stadtgebiet, bleiben bis Jahresende häufiger ungenutzt. Anders als vor der Corona-Krise ursprünglich geplant. Denn bis zum Corona-Shutdown boten die Langenhagener Dorfgemeinschaftshäuser die praktische und oft auch kostengünstige Möglichkeit, um in großer Runde feiern zu können, Sitzungen oder Versammlungen abzuhalten. Doch seit März läuft das Geschäft in den Einrichtungen eingeschränkt.

Ausstellungen oder Präsentationen wie eine Kaninchenzuchtschau bleiben laut Niedersächsischer Corona-Verordnung weiter untersagt. Wer eine Veranstaltung planen möchte, kann davon ausgehen, dass sich die Richtlinien im Laufe des Jahres wohl eher verschärfen als lockern werden. Dazu hat die Stadt Langenhagen eine Information herausgegeben: „Aufgrund der Corona-Pandemie sind private Feiern momentan nur in bestimmten Fällen und unter Einhaltung strenger Anforderungen gemäß der jeweils gültigen Corona-Verordnung der Niedersächsischen Landesregierung zulässig“, teilt Stadtsprecherin Juliane Stahl mit.

Nur Familienfeiern im kleinen Kreis sind zulässig

Allein religiöse Feiern bleiben im überschaubaren Kreis mit bis zu 50 Gästen und unter Einhaltung strenger Hygiene-Auflagen gestattet. Für Junggesellenabschiede, Jubiläen, Karneval oder andere Zusammenkünfte dürfen die Türen der örtlichen Treffpunkte dagegen nicht geöffnet werden.

Interessierte können bei sechs der sieben Dorfgemeinschaftshäuser über die städtische E-Mail Vermietung.DGH@langenhagen.de in Sachen Buchung anfragen. Für die persönliche Auskunft steht Steffen Achilles von der Stadtverwaltung unter der Telefonnummer (05 11) 73 07 92 82 bereit. Er vermittelt die städtischen Dorfgemeinschaftshäuser: das Haus im Brinker Park, die Remise in Engelbostel, das Dorfgemeinschaftshaus Godshorn, das Zelleriehaus sowie das Niét Hus in Kaltenweide und das Dorfgemeinschaftshaus Schulenburg.

Buchung der Dorfgemeinschaftshäuser wird einfacher

Die Buchungsmöglichkeiten waren bisher verschiedenen Verwaltungsstellen zugeordnet, was bei Interessierten für hohen Aufwand sorgte. Nun können sie, unabhängig von den Öffnungszeiten der jeweiligen Verwaltungsstellen, ihre Wünsche per E-Mail übermitteln.

In Krähenwinkel kochen die Pächter

Eine Ausnahme bildet Krähenwinkels Dorfgemeinschaftshaus. Dort haben seit Jahresanfang Julia und Martin Günaydin, die ehemaligen Waldsee-Terrassen-Pächter, das Sagen. Nach dem Shutdown öffneten sie bereits Mitte Mai wieder. Neben wöchentlichen Mottotagen haben sie auch schon wieder die ersten Konfirmationen ausgerichtet. „Wir haben zum Glück viel Platz“, sagt Julia Günaydin. Sie ordnet die Tische mit ausreichendem Abstand vor den neuen cremefarbenen Vorhängen an. Auch die Küchenausstattung ist seit der Übernahme von Horst Waldfried erneuert worden und entspricht den seit März geltenden, der Corona-Pandemie geschuldeten hygienischen Anforderungen.

„Die Gäste sind vorsichtig, aber sie haben auch Lust, sich zu treffen“, sagt Martin Günaydin. Auf die Bedürfnisse gehen die Pächter ein und planen bereits ein Gänsebüfett mit Mittags- und Abendzeiten. Wer das DGH Krähenwinkel, Auf dem Moorhofe 6, buchen möchte, kann unter der Telefonnummer (05 11) 53 91 30 63 oder (01 62) 6 27 13 09 mit dem Wirtspaar Details absprechen.

Von Patricia Chadde