Schutzmasken im Unterricht, auf dem Pausenhof und in den Sekretariaten – das wird in der Integrierten Gesamtschule Langenhagen ab Montag zum Alltag gehören. Als eine der ersten Schulen in der Region Hannover führt die IGS Langenhagen eine Maskenpflicht ein. „Wir haben einen Aufruf an Eltern und Kollegen gestartet, Masken selbst herzustellen“, sagt Schulleiter Timo Heiken. In Rücksprache mit Eltern, Schülern und Lehrern habe man sich darauf verständigt, dass das Tragen von Schutzmasken mehr Sicherheit gibt. „Das heißt aber nicht, dass die Abstandsregeln nicht mehr gelten“, betont der Schulleiter.

Unterricht mit Tuch vor Mund und Nase?

Ob am Montag tatsächlich genügend Masken zur Verfügung stehen, bleibt abzuwarten. Heiken geht davon aus, dass die städtischen Bediensteten, etwa Sekretärinnen und Hausmeister, von der Stadt Langenhagen ausgestattet werden. „Für alle anderen fühle ich mich verantwortlich“, sagt Heiken. Die Jahrgänge 13, 10 und 9 gehen ab Montag wieder zur Schule. In der Gesamtschule Langenhagen werden dann etwa 300 Schüler zusammenkommen.

Dem Schulleiter ist klar, dass der Unterricht mit Schutztuch über Mund und Nase Probleme bereiten könnte. „Wir müssen das ausprobieren und fahren auf Sicht“, sagt er. Wenn alle Schüler mit Maske im Unterricht sitzen und nicht nur wenige, werde das Tragen des Schutzes nicht als „uncool“ gelten.

Sprecher der Gesamtschulen sieht Stadt oder Land in der Pflicht

Andere Schulleiter bleiben in Sachen Maskenpflicht zurückhaltend. „Wenn so etwas gewünscht ist, müsste entweder der Schulträger, also die Stadt Hannover, oder das Land Niedersachsen die Ausrüstung zur Verfügung stellen“, sagt Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule und Sprecher der Gesamtschulen in Hannover. Auf Nachfrage habe ihm das Schulamt berichtet, dass es Lieferschwierigkeiten gebe. Eine Verpflichtung halte er daher für schwierig. „Wir befürworten aber ausdrücklich das Tragen von Masken in unserer Schule und können sie bei Bedarf zur Verfügung stellen“, sagt Bax. Eltern und Schüler aufzufordern, Masken selbst zu nähen, hält er für problematisch. „Das dürfte nicht wenige Familien überfordern.“

„Keine vorschnellen Vorgaben“

„Ich halte nichts davon, vorschnell Vorgaben zu machen“, sagt Karl-Heinz Heinemann, Leiter der Lutherschule und Sprecher der hannoverschen Gymnasien. Derzeit sei es schwierig, an genügend Schutzmasken zu gelangen. „Wer soll die Masken beschaffen? Bleibt das an den Schulen hängen?“, fragt sich Heinemann. Wenn überhaupt, dann sollten Schulen nur mit zertifizierten Masken ausgestattet werden. Im Grunde blieben die meisten Gymnasien gelassen. Da die Abiturjahrgänge ausfallen, kehren die ersten Gymnasiasten erst am 11. Mai in ihre Klassenzimmer zurück.

