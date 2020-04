Langenhagen

Über die Probleme von Restaurants während der Corona-Krise wird derzeit oft gesprochen – genauso wie über die Schwierigkeiten von Hotels, die keine Touristen oder Messegäste beherbergen können. Wie kommen eigentlich Inhaber durch die Krise, die einen kombinierten Betrieb mit Restaurant und Hotel führen?

Dazu gehört etwa der Jägerhof in Krähenwinkel. „Wir haben das Glück, dass wir in unserem Hotel 20 Handwerker unterbringen können, die von Montag bis Donnerstag in der Nähe im Einsatz sind“, sagt Inhaber Cord Kelle. Bis auf das Frühstück, das für die Gäste vorbereitete werde, sei im Restaurant nichts los. „Die Kosten laufen für unser Haus natürlich trotzdem weiter“, sagt Kelle, der mit Aushilfen mehr als 40 Mitarbeiter hat. Aber 35 befinden sich derzeit in Kurzarbeit. „Wenn das noch ein paar Wochen so geht – ich habe wirklich Angst.“

Löhne fressen die Förderung auf

Der Chef des Traditionshauses ist Mitglied der Weißen Westen, einem Freundeskreis von Gastronomen aus Hannover. Dort kam der Kontakt zu Edeka Cramer in Langenhagen zustande. Seit zwei Wochen verkauft Kelle dem Supermarkt an der Walsroder Straße Mahlzeiten – die er in seiner Küche in Krähenwinkel zubereiten lässt, herunterkühlt und in übergroße Kochbeutel einschweißt. Gut 30 dieser Beutel mit Geschnetzeltem, Vegetarischem, Wildgulasch oder Spargelcremesuppe bringt Kelle täglich zu Edeka. „Natürlich ist das ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt er. Über die N-Bank erhielt er immerhin drei Tage nach Antragstellung eine Förderung von 20.000 Euro. „Das hilft, aber im Monat habe ich 70.000 Euro an Löhnen zu zahlen. Was uns fehlt, sind die Messen, dann ist unser Haus voll.“

Wie auch im Jägerhof ist bei Frick in Godshorn die Küche nicht komplett kalt. Ostern startete Frick einen Außer-Haus-Verkauf – seitdem gibt es sonnabends und sonntags Essen zum Abholen. Wegen der großen Nachfrage, sagt Karin Frick. „Aus den Gesprächen mit den Menschen habe ich bemerkt, wie wichtig ihnen der Kontakt ist und das Klönen – viele freuen sich auch, endlich mal wieder rauszukommen“, sagt die Inhaberin und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Und mein Mann freut sich auch, dass er wieder kochen kann.“

„Langsam wird es eng“

Bei Frick in Godshorn, einem Hotel und Restaurant, hilft der Verkauf von Mahlzeiten an Wochenenden zumindest ein bisschen. Quelle: Stephan Hartung

Das Hotel hat eine Kapazität von 38 Zimmern. „Wir haben geöffnet, sind aber nur zu 2 Prozent ausgebucht bei 14 Übernachtungen pro Woche“, sagt Frick, die normalerweise vier Zimmermädchen beschäftigt. Derzeit reicht eine Arbeitskraft pro Woche. Mittlerweile gelten die Einschränkungen in der sechsten Woche, auch in Godshorn wird weiter durchgehalten. „Aber langsam wird es eng.“

Noch weniger ausgelastet ist derzeit das Maritim Airport Hotel. „Immerhin haben wir noch fünf Zimmer belegt mit Hotelgästen, die aus dienstlichen Gründen bei uns sind – dennoch beträgt unsere Auslastung aktuell nur ein Prozent“, sagt Direktor Dirk Breuckmann. Die Gäste werden dreimal am Tag verpflegt, die Mahlzeiten vor die Zimmertüren gestellt. Ansonsten sind die Restaurants geschlossen.

Auch Weihnachtsfeiern drohen auszufallen

Im Maritim ist Kurzarbeit angesagt – mit Ausnahme der 60 Auszubildenden sowie der Buchhaltung. Mit zwei Kräften ist das Planungsbüro besetzt. „Wir hoffen natürlich darauf, dass größere Veranstaltungen ab Spätsommer wieder möglich sind“, sagt Breuckmann. Doch er weiß auch, „dass in unseren großen Ballsaal wegen der Abstandsregel nur 300 statt 1000 Personen dürften“. Ebenfalls wichtig im Maritim-Kalender sind Buchungen von Firmen in der Adventszeit. „Aber Weihnachtsfeiern sehe ich bislang noch nicht“, sagt der Direktor.

Im Gasthof Tegtmeyer in Engelbostel ein ähnliches Bild: nur wenige Gäste im Hotelbereich. „Das sind Mitarbeiter einer Firma, die in Stöcken bei VW im Einsatz sind“, sagt Geschäftsführer Christian Tegtmeyer. „Eigentlich müssten wir geschlossen haben, die Kosten sind hoch.“ Im historischen Gebäude an der Resser Straße gibt es einen großen Saal, um zu diversen Anlässen zu feiern. „Konfirmationen, Hochzeiten, Geburtstage oder Spargelessen – alles ist abgesagt, das tut uns weh“, sagt Tegtmeyer. Einen Außer-Haus-Verkauf des Restaurants gibt es nicht. „Darauf sind wir mit unserer Technik nicht eingestellt. Aber vielleicht überlegen wir uns mal, ob wir bei der einen oder anderen Gelegenheit was machen können.“

Von Stephan Hartung