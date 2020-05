Langenhagen

Seit einigen Wochen hat es sich abgezeichnet, nun ist es Gewissheit: In diesem Jahr wird es keine Jazz-Matinee in Langenhagen geben. „Die zehn geplanten Frühschoppen müssen wir wegen der Corona-Pandemie ersatzlos streichen“, verkündete Organisator Horst-Dieter Soltau, Vorsitzender des Vereins Cultour & Co. Besonders traurig: Das Jahr 2020 sollte eigentlich ganz im Zeichen des 30-jährigen Bestehens der beliebten Konzertreihe stehen.

Ausländische Bands können nicht einreisen

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes hatte die Bundesregierung bereits vor einigen Wochen alle Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt. Diese Entscheidung wurde auch bei der Bund-Länder-Konferenz in der vergangenen Woche nicht zurückgenommen. „Bei den regelmäßig sehr gut besuchten Jazz-Matineen im Rathaus-Innenhof würden Gesundheitsrisiken entstehen, die niemand verantworten kann und will“, sagt Soltau. Abstandsregeln bei den Konzerten einzuhalten, sei vollkommen illusorisch, meint der Programmplaner und Organisator. Die aktuell geltenden Reisebeschränkungen machten es den ausländischen Bands ohnehin unmöglich, nach Langenhagen zu kommen.

Jazz-Matinee zum 30-Jährigen wird nächstes Jahr nachgeholt

Doch ein Trostpflaster hält Soltau für die Jazz-Fans bereit: Im kommenden Jahr wird die Jazz-Matinee zum 30-jährigen Bestehen komplett nachgeholt. Alle zehn Bands, die in diesem Jahr auftreten wollten, hätten sich auch für das Jahr 2021 verpflichten lassen. Und das Konzert, das zum Tag der Deutschen Einheit im Rathaussaal geplant war, soll als Extra-Veranstaltung ebenfalls im nächsten Jahr über die Bühne gehen.

Unter den Bands, auf die sich Liebhaber des Jazz-Frühschoppens freuen können, sind Al Cat & The Roaring Tigers aus Deutschland, die Old Metropolitan Jazz Band aus Krakau, die Big Band des Gymnasiums Berenbostel, die Hot Five um den Langenhagener Lothar Krist sowie die Sazerac Swingers aus Gütersloh. Ihr Debüt in Langenhagen werden The Dixie Hot Licks aus Tschechien, das Don Lazi Swingtet aus Ungarn und die Barrelhouse Jazzband aus Marburg geben. Ebenso werden Brazzo Brazzone aus Hannover und die Farmhouse Jazz & Blues Band aus den Niederlanden erstmals auf der Bühne in Langenhagen stehen. Die Matineen sind vom 27. Juni bis zum 29. August nächsten Jahres geplant und finden jeweils sonntags von 11 bis 14 Uhr im Innenhof des Rathauses in Langenhagen statt.

Zusätzlich wird es im kommenden Jahr einen weiteren Anlass zum Feiern geben: Soltau veranstaltet dann zum zehnten Mal hintereinander die Jazz-Matineen. Die Geburtsstunde der Konzertreihe unter freiem Himmel war einst der 30. Juni 1991, als die Washboard Hot Jazz Company aus Warschau mit ihrem Auftritt das Publikum begeisterte. Seitdem sind die Konzerte im Langenhagener Rathaus-Innenhof, die mitunter 6000 Fans pro Jahr anlocken, nicht mehr aus der deutschen Jazz-Szene wegzudenken.

Von Gabriele Gerner