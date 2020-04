An vielen Orten kontrolliert die Polizei am Osterwochenende , ob die Corona-Vorgaben eingehalten werden. Die HAZ hat zwei Beamte beim Einsatz am Silbersee in Langenhagen begleitet. Nicht alle halten sich an die Regeln, aber die Angesprochen zeigten sich alle einsichtig – allein die schiere Polizeipräsenz zeigt offenkundig schon Wirkung.