Langenhagen/Krähenwinkel

Aktuell bestimmen die Eisheiligen das Wetter. Gleichwohl hat es in den vergangenen Tagen auch Temperaturen gegeben, die durchaus zu einem Bad hätten einladen können. Die Wasserwelt Langenhagen fällt angesichts der Corona-Krise mit den erlassenen Beschränkungen für einen Besuch jedoch vorerst aus.

Bis mindestens Ende Juni bliebe das so, sagt Stadtbaurat Carsten Hettwer, der auch Betriebsleiter der kommunalen Einrichtung an der Theodor-Heuss-Straße ist. Er erwartet, dass über eine Öffnung des Schwimmbades nach dem Stufenplan „Neuer Alltag in Niedersachsen“ erst mit Beginn der sogenannten vierten Phase nachgedacht werden könne. Der Saunabetrieb bleibe indes wohl darüber hinaus geschlossen.

Wasserwelt bleibt vorerst geschlossen

Aktuell werden in der Wasserwelt Revisionsarbeiten erledigt. Diese seien angesichts der verordneten Schließung jetzt vorgezogen worden, berichtet Hettwer. Ursprünglich waren diese Tätigkeiten erst für den Herbst geplant.

Ungeachtet dessen laufen die Saisonvorbereitungen für die beiden Ortsgruppen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) in der Stadt auf Hochtouren. Es gilt, die Wachdienste sowohl am Silbersee in Langenhagen als auch am Waldsee in Krähenwinkel zu koordinieren. Wie Bürgermeister Mirko Heuer berichtet, gebe es angesichts der geltenden Abstandsregeln in diesem Jahr kein offizielles Anschwimmen, möglicherweise jedoch zum Ende der Saison ein Abschwimmen. Für die beiden DLRG-Ortsgruppen gibt es einen entsprechenden Hygieneplan, damit die Ehrenamtlichen gefahrlos ihren Dienst auf den Wachposten verrichten können, sagt Heuer. „Das haben die hervorragend vorbereitet.“

Verschiedene Wachgruppen sollen Infektionsgefahr minimieren

Die Ortsgruppe Langenhagen bereitet sich akribisch auf den Wachdienst am Silbersee vor. Sprecher Frank Berkemann kündigt den ersten Dienst auf dem Turm für Sonnabend, 23. Mai, an. Von diesem Zeitpunkt an werden die Ehrenamtlichen sonnabends und sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr Wache schieben. Bis voraussichtlich am 13. September, je nach Witterung, berichtet der DLRG-Sprecher.

Um die Lebensretter so gut wie möglich vor dem Coronavirus zu schützen, seien sieben Teams mit bis zu zehn Kräften geplant, sagt der Sprecher. Sie bestünden jeweils aus einem Wach- und Bootsführer als Leitung. Hinzu kämen Rettungsschwimmer und Sanitäter. So solle das Ansteckungsrisiko untereinander minimiert werden. „Wenn es indes um Menschenleben geht, können wir nicht den gesetzlichen Mindestabstand einhalten“, sagt Berkemann.

„Der Wasserstand und die Wasserqualität sind aktuell im grünen Bereich“, wirbt er für einen Besuch. Über die Temperatur schweigt er indes lieber. Die sei momentan eher etwas für Furchtlose.

Krähenwinkeler Teams bestehen aus drei bis fünf Lebensrettern

Auch die DLRG-Kollegen in Krähenwinkel bereiten ihren Wachdienst am Waldsee vor. Dort beginnt die Saison ebenfalls am 23. Mai, sagt Vereinschef Björn Jüttner. Die Teams von drei bis fünf Lebensrettern wachen am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr über die Sicherheit der Besucher. Das gelte ebenfalls bis September. Ob es auch einen Dienst in der Woche geben werde, prüft die DLRG aktuell. In Krähenwinkel haben die Verantwortlichen, wie eben auch am Silbersee, die Hygienevorschriften vor Augen, sagt Mediziner Jüttner. Eine am Waldsee gehisste Flagge werde den Besuchern anzeigen, ob die Lebensretter vor Ort sind.

Zu Himmelfahrt gibt es in Langenhagen – wie hier am Krähenwinkeler Waldsee –entsprechende Vorgaben der Stadtverwaltung. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

Stadt erlässt erneut Allgemeinverfügung zu Himmelfahrt Die Stadt erlässt erneut für die in Langenhagen bekannten Hotspots eine Allgemeinverfügung zu Himmelfahrt. Das bestätigt Rathaussprecherin Inga Sievert. Diese Verordnung gilt von Donnerstag, 21. Mai, 6 Uhr, bis Freitag, 22. Mai, 6 Uhr. Die Regelung gilt für den Bereich des Wietzeparks, des Silber- und Waldsees. In diesem Jahr fasst die Stadtverwaltung erstmals auch den Brinker Park und den Stadtpark mit ins Auge. In allen genannten Bereichen ist das Abspielen von elektronisch verstärkter Musik untersagt. Zudem ist das Mitbringen oder Trinken alkoholischer Getränke mit mehr als 15 Volumen-Prozent – also Schnaps – verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld von 50 Euro rechnen. Die Stadt kündigt Kontrollen sowohl des Ordnungsdienstes als auch der Polizei an.

Von Sven Warnecke