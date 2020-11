Langenhagen

Drei Schülerinnen des 13. Jahrgangs haben eine Onlinepetition gestartet, um angesichts der anhaltenden Corona-Situation in Niedersachsen landesweit wieder für den Unterricht in das Szenario B zurückkehren. Das bedeutet, nur noch in halber Stärke in den Klassenzimmern zu sitzen, die übrigen Schüler sollen per Homeschooling unterrichtet werden.

Angesichts von zuletzt elf positiv auf Corona getesteten Schülern an der IGS Langenhagen hatte das Gesundheitsamt am 3. November das Szenario B angeordnet. Damit war zwei Wochen später wieder Schluss, alle Schüler mussten wieder normal im Unterricht erscheinen. Dagegen regte sich Widerstand von der Schülervertretung der IGS, die einen Brandbrief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne verfasst hatte.

Unterricht in Szenario B mit halben Klassen gefordert

Karlotta Sophie Hamburg verdeutlichte in dem Schreiben als Sprecherin des Gremiums den Unmut der Schüler. Sie kritisierte, dass trotz weiterer Corona-Fälle in verschiedenen Jahrgängen alle Kinder wieder am Unterricht teilnehmen sollen – und das, obwohl ihren Angaben zufolge das Szenario B „überwiegend gut funktioniert“ habe. Eine Umfrage unter den Schülern habe zudem ergeben, „dass die Mehrheit gegen einen Wechsel“ sei, betont die Zehntklässlerin in dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt.

Doch alle Mühen waren vergeblich. Nun müssen die Schüler – auch mit übervollen Bussen wieder – in die Schulen. „Uns ist natürlich bewusst, dass sich manche Themen leichter persönlich übermitteln lassen“, sagte Hamburg. Speziell auch das Problem einer Betreuung, wenn beide Elternteile arbeiten würden, sei bekannt. „Trotzdem schauen wir mit großer Sorge auf die kommenden Wochen, falls wir alle wieder zusammen in einem Klassenraum sitzen sollten“, schrieb sie an den Kultusminister.

Schüler brauchen 5000 Unterstützer für die Petition

Nun hat Joana Corell zusammen mit zwei Mitschülerinnen des 13. Jahrgangs die Bedenken der Schülervertretung in Langenhagen aufgegriffen und am Mittwoch, 18. November, die Onlinepetition gestartet. Inzwischen haben sich in der Liste „Forderung für die Gewährleistung eines sicheren Unterrichts in Niedersachsen“ im Internet 1347 Unterstützer eingetragen. Noch haben sie zwei Monate Zeit, um auf die 5000 Unterschriften zu kommen, die notwendig sind, dass die Petition bei den zuständigen Stellen eingereicht werden kann.

Denn aus Sicht von Corell und den anderen angehenden Abiturientinnen blieben die Schulen ohne vernünftiges Konzept angesichts weiter hoher Corona-Infektionszahlen offen. Nicht nur die Schüler hätten ein mulmiges Gefühl, auch die Lehrer haben bereits Bedenken gegen den normalen Unterricht geäußert. Zumindest über die Wintermonate sollte bis in den Februar hinein das Szenario B gelten.

Von Sven Warnecke