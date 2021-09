Hannover

Das Amtsgericht Hannover hat Haftbefehl gegen den einschlägig bekannten Corona-Leugner Mustafa Alin erlassen. Er war am 23. September unentschuldigt nicht zu einer Verhandlung erschienen. Nach HAZ-Informationen werden dem Schauspieler gleich mehrere Straftaten vorgeworfen – unter anderem Beleidigungen und Bedrohungen sowie Verstöße gegen das Kunsturhebergesetz, weil er eine Frau gegen ihren Willen gefilmt und die Bilder im Internet veröffentlicht haben soll.

Weil Alin nun unentschuldigt nicht zum Termin am Amtsgericht erschienen war, greift Paragraf 230 der Strafgesetzordnung. Darin heißt es: „Ist das Ausbleiben des Angeklagten nicht genügend entschuldigt, so ist die Vorführung anzuordnen oder ein Haftbefehl zu erlassen, soweit dies zur Durchführung der Hauptverhandlung geboten ist.“

Videos bei Instagram veröffentlicht

Der frühere „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Darsteller fällt immer wieder als Corona-Leugner auf: Ende vergangenen Jahres hatte er unerlaubt in der Langenhagener Paracelsus-Klinik gefilmt – vorgeblich, um vermeintliche Corona-Lügen zu dokumentieren. In der auf Orthopädie spezialisierten Einrichtung wollte er beweisen, dass Krankenhäuser trotz steigender Infektionszahlen nicht ausgelastet seien. Dafür hatte er teils heftige Kritik auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken geerntet.

Mustafa Alin vor der Paracelsus-Klinik Langenhagen. Quelle: Screenshot/Instagram

Zur mehreren Fällen von Beleidigungen soll es vergangenes Jahr im Wunstorfer Imbiss „Que-Baba“ gekommen sein. Nachdem Zollbeamte die Gastronomie von Alin geprüft hatten, startete der ehemalige Schauspieler ein Live-Video auf Instagram. Darin soll er die Beamten der Finanzkontrolle wüst beleidigt haben. Im Frühjahr hat sich Alin aus dem Gastrogeschäft in Wunstorf zurückgezogen.

Zu Verstößen gegen das Kunsturhebergesetz soll es dann im vergangenen November gekommen sein, als Alin ohne Mund-Nasen-Schutz in einem Baumarkt unterwegs war. Eine Angestellte soll ihn herauskomplimentiert haben. Alin zückte nach HAZ-Informationen erneut sein Smartphone, nahm den Vorgang ohne Einverständnis der Frau auf und veröffentlichte das Video bei Instagram. Infolge des Zwischenfalls soll der Marktleiter eingeschritten sein, um den uneinsichtigen Kunden aus dem Geschäft zu verweisen. Alin soll ihm mit dem Tod gedroht haben.

Drohungen gegen Merkel, Spahn und Böhmermann

Ein Strafbefehl gegen Alin ist derweil nicht rechtskräftig geworden. Kurz vor Weihnachten 2020 soll er öffentlich zu Straftaten aufgerufen haben – ebenfalls über einen Instagram-Account. Die Aufforderungen richteten sich an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) sowie den Satiriker Jan Böhmermann. Wann die Hauptverhandlung stattfindet, steht noch nicht fest.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken ist der Corona-Leugner inzwischen zurückhaltender. Zahlreiche Beiträge auf dem Instagram-Account wurden gelöscht. Bei Facebook war Alin mehrfach gesperrt worden. Sein letzter Post stammt von Ende August.

Von Manuel Behrens