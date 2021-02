Vorsicht und Rücksicht sind im verlängerten Corona-Lockdown weiter gefragt. Aus diesem Grund muss auch die St.-Paulus-Kirchengemeinde in Langenhagen umdenken – und sagt zunächst sämtliche Präsenzgottesdienste ab. Doch es gibt Alternativen.

In der Pauluskirche zündet Pastor Frank Foerster eine Kerze zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie an. Quelle: Yvonne Riedelt