Inga Herrmann ist seit Mai vergangenen Jahres verantwortlich für das Programm der Mimuse. Für die aus Langenhagen stammende Frau nicht ganz einfach, denn zumeist muss sie wegen der Corona-Pandemie Auftritte beim größten Kleinkunstfestival Norddeutschlands verschieben oder gar ganz streichen.

„Der erneute und verlängerte Lockdown zwingt uns zu weiteren Verschiebungen“, teilt Hermann mit. Davon betroffen ist der für Freitag, 15. Januar, im Theatersaal geplante Auftritt von Murzarella, die in ihrer Music-Puppet-Show „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“ vorträgt. Der Termin soll nun am 11. Februar 2022 nachgeholt werden. Auch die Veranstaltung „Keine Zeit für Pessimismus“ am Freitag 22. Januar mit Lokalmatador Matthias Brodowy fällt der Streichliste zum Opfer und soll ins nächste Jahr verschoben werden.

Karten behalten ihre Gültigkeit

Das Programm „Ein ganz klares Jein“ mit Nektarios Vlachopoulos – ursprünglich für Sonnabend, 23. Januar, im Theatersaal geplant – wird auf Donnerstag, 30. September, verlegt. Die Show „#Lachmich“ mit Patrizia Moresco am 11. Februar wird um ein Jahr auf Sonnabend, 5. Februar 2022, verschoben.

„Alle Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber wahlweise auch an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, gegen Erstattung der Kosten zurückgegeben werden“, sagt Herrmann. An einem Gutscheinsystem beteilige sich die Mimuse indes nicht. Wer zwischenzeitlich dennoch Kleinkunst genießen möchte, findet Auftritte auf www.mimuse.de auf Mimuse-TV.

