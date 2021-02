Langenhagen

In diesem Jahr gibt es am Rosenmontag und am Aschermittwoch keinen Unterschied. Langenhagens Närrische Ritterschaft feiert nicht. „Diese Session fällt aus“, sagt Elke Skutnik, Komturmeisterin des Vereins Rot-Gelb.

Dass die „fünfte Jahreszeit“ in diesem Jahr nicht in gewohnt unterhaltsamer Weise zelebriert werden kann, geschieht aber nicht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, die immerhin bis in das Jahr 1973 zurückreicht. Schon 1990 mussten Langenhagen Karnevalisten ihre Feiern absagen. „1989 proklamierten wir am 11. November noch wie gewohnt unsere Fuhbusch-Königin“, sagt Skutnik. Doch die närrischen Zeiten im Januar und Februar 1990 fielen wegen des Golfkrieges aus.

Wo kann man in Langenhagen feiern?

Wo kann man in Langenhagen in großer Gesellschaft feiern? Die Möglichkeiten sind überschaubar. In der Festhalle am Eichenpark, wo die Närrische Ritterschaft gewöhnlich ihre Gardetänzerinnen und artistischen Tanzmariechen bestaunt, wäre in diesem Jahr jedenfalls keine Karnevalsfeier möglich gewesen. „Ganz unabhängig von Corona“, sagt Skutnik. Denn die Festhalle soll renoviert werden.

„Andere Möglichkeiten sind in Langenhagen sehr schwer zu finden“, bedauert die erste Vorsitzende. „Im November dachten wir noch, dass wir vielleicht doch ein bisschen feiern könnten. Aber es wurde ja schnell klar, dass sich das leider nicht umzusetzen lässt“, sagt sie.

Konturmeisterin Elke Skutnik (rechts) mit den jungen Narren im Jahr 2020. Die Närrische Ritterschaft feiert in diesem Jahr nicht – plant nun für 2022. Quelle: Archiv

Und wie hat Elke Skutnik, die seit 29 Jahren in Sachen Vorstandsarbeit bei der Närrischen Ritterschaft Langenhagen aktiv ist, nun ihren Rosenmontag verbracht? „Ich habe gar nicht gefeiert“, sagt sie. Bei Skutnik gab es weder Krapfen noch Luftschlangen. Auch Filmaufzeichnungen zurückliegender Sessionen schaute sie nicht nicht an. Doch sie trägt die Situation mit Fassung.

Schade, dass wir nicht in die Seniorenheime dürfen

„Doch für die Senioren tut es mir wirklich sehr leid“, sagt sie. Die Auftritte der Närrischen Ritterschaft gehören im Februar traditionell in jeden Monatskalender der örtlichen Senioreneinrichtungen. „Die Leute haben sich immer unglaublich auf uns gefreut. Und wir uns auf sie. Das ist das einzige, was mir in dieser Session fast das Herz bricht“, erklärt Skutnik. „Es ist eben eine andere Zeit“, fasst die Närrin die aktuelle Situation zusammen und plant stattdessen für die nächste Session.

Die Zukunftsaussichten sind verheißungsvoll. So wird im kommenden Jahr das Komitee Hannoverscher Karneval sein Jubiläum feiern. „Dann wird es auch wieder Majestäten geben“, gibt sich Skutniks überzeugt. Wie das Prinzenpaar heißen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Das gesellige, die Gemeinschaft vermisst sie sehr.

Dehnübungen müssen regelmäßig gemacht werden

Da die Gymnastikräume alle geschlossen sind, denkt Skutnik besonders an Sarah Stephan, die Tanztrainerin der Närrischen Ritterschaft. „Die Fünf- bis Zehnjährigen fangen wahrscheinlich wieder bei Null an“, vermutet Skutnik. Die Tanzmariechen werden dagegen von Stephan einzeln trainiert, denn regelmäßige Dehnübungen seien sehr wichtig. Aber Gardetänze mit Abstand funktionieren nicht. Karneval ohne Geselligkeit ergibt auch keinen Sinn. Aber die Vorfreude ist bei Langenhagens Närrischer Ritterschaft in jedem Fall vorhanden. Deshalb hoffen sie alle auf die Session 2022.

Von Patricia Chadde