Die Bands hatte Michael Grimm bereits gebucht, mit den Händlern liefen die Gespräche. Die Plakate wurden schon entworfen. „Wir haben das Sicherheitskonzept und alles fertig“, sagt der Veranstalter des Langenhagener Stadtfests. „Sie können ja nicht erst einen Monat vorher anfangen.“ Doch jetzt steht die dreitägige Party auf dem Marktplatz wegen der Corona-Pandemie in den Sternen. Auf die Frage, ob er das Stadtfest absagen muss, sagt Grimm: „Ich glaube, ich kann das gar nicht entscheiden.“

Bis mindestens Ende August hat das Land Niedersachsen per Verordnung Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verboten. Grimm hatte die 33. Sause vom 17. bis 19. Juli geplant. „Das war alles umsonst.“ An diesem Termin klappt es – Stand jetzt – definitiv nicht. Der Veranstalter darf das Fest nicht durchführen, denn auf dem Marktplatz sind immer deutlich mehr Menschen als von der Landesregierung zugelassen.

Mindestabstand auf Stadtfest kann nicht sichergestellt werden

Und den Marktplatz abzusperren und die Zugänge zu kontrollieren sei ebenfalls keine Option. Zudem ist Grimms Angaben zufolge auch dann noch nicht sichergestellt, dass sich die Besucher an den geltenden Mindestabstand von 1,50 Metern vor den Bühnen und an den Getränkeständen halten. Das Risiko einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus bei dem Stadtfestbesuch könne er nicht tragen. „Das kann man nicht verantworten“, sagt Grimm. Die Frage, ob die Menschen auch unter Alkoholeinfluss die geltenden Regeln noch befolgen, könne keiner beantworten. Das Risiko sei einfach zu groß, dass etwas schiefgeht.

Verschiebung in den September wäre denkbar

Doch so ganz hat der Veranstalter noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass es trotz allem 2020 noch ein Stadtfest gibt. Sollten Großveranstaltungen nach Ende August möglich sein, kann sich Grimm eigenen Angaben zufolge vorstellen, die dreitägige Veranstaltung auch im September noch auszurichten. „Wenn es möglich wäre, würde ich es machen, ja“, sagt er. In dem Monat spiele die Witterung meistens noch mit. In den Monaten danach werde es wettertechnisch problematisch. Zudem wären, wenn sie denn dann öffnen dürfen, die Weihnachtsmärkte nicht mehr weit.

Grimm steht trotz Verbot in den Startlöchern

Sollte das Land Niedersachsen die Regelung zu Großveranstaltungen vor Ende August lockern, sei auch der Termin im Juli noch denkbar, berichtet Grimm. Für die letzten Planungen und Vorbereitungen brauche er etwa drei bis vier Wochen Vorlauf. Dieser Zeitraum sei wegen der Werbung nötig. „Sonst ist die Veranstaltung innerhalb einer Woche möglich“, sagt er. Eine Entscheidung müsste also bis Ende Juni fallen, damit das Fest vom 17. bis 19. Juli starten könnte. Grimm ist sich sicher, dass er die Gastronomen „von heut auf morgen“ motivieren könnte. Die Bühnen und Toilettenwagen seien eh geblockt, die Vermieter könnten wegen der Verbote keine anderen Termine an dem Wochenende haben – solange alle Bundesländer über derartige Veranstaltungen gleich entscheiden und handeln, schränkt der Veranstalter ein.

Stadt: Ansteckungsgefahr so gering wie möglich halten

Ralph Gureck, Leiter der Abteilung Marketing und Kommunikation im Rathaus, freut sich „jedes Jahr besonders über tolle Veranstaltungen“ – das sei nicht nur das Stadtfest. „Jedoch gilt in Zeiten von Corona zuallererst, die Ansteckungsgefahr für unsere Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten. Ob eine Terminverschiebung in den Herbst unter dieser Maßgabe sinnvoll ist, kann ich nicht beurteilen“, sagt er auf Nachfrage.

Von Julia Gödde-Polley