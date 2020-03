Langenhagen

In einem Supermarkt an der Erich-Ollenhauer-Straße in Langenhagen ist ein Kunde gegen einen Mitarbeiter handgreiflich geworden. Nein, es ging nicht um Toilettenpapier, sagt Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, am Donnerstag auf Anfrage. Vielmehr resultierte der Streit aus den neuen Regeln, die die Händler in ihren Märkten wegen der Corona-Pandemie aus Sicherheitsgründen verhängt haben.

39-Jähriger will keinen Einkaufswagen mitnehmen

Nach Auskunft des Polizisten wollte ein 39 Jahre alter Mann am Mittwoch gegen 10.15 Uhr den Discounter betreten, ohne einen zur Zeit vorgeschriebenen Einkaufswagen mitzunehmen. Dieser ist aber aktuell vorgeschrieben, um den Abstand zwischen den Menschen in den Geschäften zu gewährleisten. Das wird im Eingangsbereich auf mittels Plakaten kundgetan. Als der Kunde von einem 19-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf das Fehlen des Gefährts angesprochen wurde, folgten zunächst Beleidigungen. Anschließend kam es zu Handgreiflichkeiten, berichtet Bunke. Der renitente Marktbesucher stieß den Mitarbeiter schließlich mit beiden Händen vor die Brust, sodass dieser kurz zu Boden ging.

Die inzwischen alarmierte Polizei konnte die Situation rasch beruhigen – der 39-Jährige kassierte nicht nur eine Anzeige wegen Körperverletzung, sondern muss sich für die Dauer von einem Monat wegen eines erteilten Hausverbots nun auch eine andere Einkaufsgelegenheit suchen.

Von Sven Warnecke