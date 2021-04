Kaltenweide

Die Polizei Langenhagen hat in Kaltenweides Ortsteil Altenhorst eine illegale Feier aufgelöst. Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats hatte ein anonymer Zeuge die Beamten am Sonnabend, 10. April, auf die Spur der Partygemeinde gebracht.

Die Polizisten waren daraufhin gegen 18.15 Uhr nach Altenhorst ausgerückt. Am Ort des Geschehens trafen die Beamten dann in einer Wohnung auf sechs Männer aus vier verschiedenen Haushalten. Zudem hielten sich in den Räumen noch mehrere Kinder auf, berichtet der Sprecher. Damit handele es sich um einen Verstoß gegen die Corona-Auflagen, heißt es aus dem Langenhagener Kommissariat weiter.

Die Feier wurde von den Polizisten aufgelöst und gegen alle sechs Männer eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt.

Von Sven Warnecke