Langenhagen

26 Kinder des fünften Jahrgangs des Gymnasiums Langenhagen können ihre Herbstferien nicht wirklich genießen. Betroffen sind auch fünf Lehrkräfte. Allesamt sind vom Gesundheitsamt der Region Hannover wegen eines bestätigten Corona-Falls in Quarantäne geschickt worden.

„Für die Schüler gilt die Quarantäne bis 22. Oktober“, teilte am Freitag Langenhagens Stadtsprecherin Sabine Mossig mit. „Bei den Lehrkräften gibt es aufgrund der unterschiedlichen Kontaktzeiten in einigen Fällen andere Zeiten.“ Sowohl die Eltern als auch die Lehrkräfte seien bereits am Montag, in Absprache mit dem Gesundheitsamt, von der Leitung des Gymnasiums informiert worden. „Über das weitere Vorgehen wird das Gesundheitsamt die Betroffenen direkt informieren“, berichtet Mossig.

Im Urlaub in Quarantäne – und nun?

Spannend wird eine Quarantäneanordnung für Schüler und deren Eltern sowie Lehrern, die sich derzeit im Urlaub befinden – möglicherweise gar im Ausland. „Die betroffenen Personen müssen sich am Urlaubsort absondern. Für den Heimweg wird nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt eine Ausnahme von der Quarantänepflicht gewährt“, erläuterte Regionssprecher Christoph Borschel. Dabei sollte „möglichst nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln gereist werden und im Auto durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden“. Zu Hause angekommen gilt dann wieder Quarantäne. „Sollten beim Kind entsprechende Symptome für eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegen, so sind mit dem Gesundheitsamt weitergehende Schutzmaßnahmen abzustimmen“, betont Borschel.

Aktuell sind in Langenhagen 31 Menschen an Covid-19 erkrankt. Seit Beginn der Pandemie wurden 282 Infizierte im Stadtgebiet registriert. Der sogenannte Inzidenzwert in der Stadt lag am Freitag bei 28,4. Für Langenhagen bedeutet dies nach Aussage des Regionssprechers, dass es deshalb derzeit keine Auswirkungen auf das Leben in der Stadt gibt.

Aktuell keine Einschränkung des Lebens in Region Hannover

Mit den steigenden Zahlen der Corona-Infizierten in der Region Hannover steigt auch die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert, auf den die Experten besonders sorgenvoll blicken, sagt aus, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einem bestimmten Gebiet über einen Zeitraum von sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Ab einem Inzidenzwert von 50 gilt ein Gebiet als Risikogebiet. Obwohl dieser etwa in der Stadt Burgdorf erheblich überschritten wird, hat das derzeit keine Auswirkungen. Denn die Region betrachte immer alle Kommunen inklusive der Landeshauptstadt, und für diese zusammen betrage der Inzidenzwert 26,4 – er befinde sich damit außerhalb der kritischen Marke, so Borschel.

Von Sven Warnecke