Am Flughafen Hannover sind in der Nach zu Donnerstag die ersten Flugzeuge aus Corona-Risikogebieten gelandet. Passagiere aus den Maschinen können sich auf Covid-19 testen lassen – vorerst freiwillig und kostenlos. 70 Passagiere zweier Flüge aus der Türkei haben das getan. Wie funktionieren die Tests? Und wie kommen Fluggäste an die Ergebnisse? Ein Überblick.