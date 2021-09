Langenhagen

Die Corona-Zahlen für Langenhagen schwanken seit geraumer Zeit. Mit Stand Montag, 20. September, sind 135 Menschen infiziert. Damit liegt die Stadt regionsweit erneut an der Spitze.

Über das Wochenende wurden dem Gesundheitsamt der Region 35 Neuinfizierte aus Langenhagen gemeldet. Nach Auskunft von Behördensprecher Christoph Borschel handelt es sich dabei unter anderem um 15 Kinder aus sieben Schulen und drei Fälle in Kindertagesstätten Langenhagens. Seinen Angaben zufolge sind vor allem ungeimpfte Eltern die Treiber der Infektionen in der Stadt. In Unternehmen gebe es indes keine Auffälligkeiten, sagte der Regionssprecher.

3256 Menschen mittlerweile an Corona in der Stadt erkrankt

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 135,3. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage erfasst wurden. Bei der letzten Erhebung am vergangenen Freitag waren noch 121 Personen in Langenhagen registriert gewesen – der Wert hatte bei 85,5 gelegen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Stadt 3256 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 59 Menschen sind bislang aufgrund einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben.

Von Sven Warnecke