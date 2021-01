Langenhagen

Die Corona-Pandemie hat so einiges durcheinander gebracht. Ungeachtet dessen, hat die Volkshochschule Langenhagen ein neues Programmheft für das anstehende Semester im Frühjahr und Sommer auf die Beine gestellt. Dieses ist bereits seit Dezember auf der Internetseite der Bildungsstätte unter www.vhs-langenhagen.de zu finden. Dort können Kurse auch direkt gebucht werden. Nun liegt das Programmheft auch in gedruckter Form aus. Etwa in den Geschäftsstellen der VHS im Eichenpark sowie im Treffpunkt oder im Rathaus. Angesichts des Lockdowns entfallen aktuell aber die Auslagestellen etwa in der Langenhagener Stadtbibliothek oder in Geschäften. Auf Wunsch kann die Broschüre auch per Post zugestellt werden.

So funktioniert die Anmeldung

Um ein Angebot zu buchen, können sich Interessierte schriftlich oder per Fax (05 11) 73 07 97 18, per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de sowie auf der Internetseite anmelden. Außerdem können ausgefüllte Anmeldekarten in die Briefkästen der Geschäftsstellen eingeworfen werden. Zudem beantwortet das VHS-Team allgemeine Fragen zum Programm telefonisch unter Telefon (05 11) 73 07 97 10.

Der Start des neuen Semesters ist für den 15. Februar geplant. Die Veranstaltenden hoffen, dass sich die Planung so auch in der Zeit der Corona-Pandemie umsetzen lässt. Über den aktuellen Stand informiert die VHS auf ihrer Homepage. Sämtliche Online-Kurse werden in einem Programmbereich zusammen gefasst und das digitale Kursprogramm dabei kontinuierlich weiter ausgebaut.

Dialog zu gesellschaftsrelevanten Themen

Neben existenziellen gesundheitspolitischen Fragestellungen werden in den Langenhagener VHS-Angeboten auch aktuelle Umwelt-Themen diskutiert. Dazu zählt etwa auch die Beschäftigung mit der politischen Verfassung – einer der Schwerpunkte in diesem Jahr. Über das klassische Angebot hinaus, gibt es anregende Bildungsangebote zur nachhaltigen Entwicklung und zur politischen Bildung. In der Reihe „Smart Democracy“ steht die Digitalisierung der Gesellschaft sowie die intensiv diskutierte Verkehrswende im Fokus. Dieses Format wird als Hybrid-Veranstaltung, also als eine Kombination aus Präsenz- und Webseminar angeboten.

Das Programm der VHS Langenhagen bietet erneut auch wieder ein breites Spektrum zu Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Gezieltes Training für den Rücken sowie ganzheitliche Körperarbeit wie Pilates können im modernen, bewegungsarmen Alltag hilfreich sein. Bei der Stressbewältigung helfen Autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder Klangschalenmeditation. Zusätzlich wird ein anerkannter Bildungsurlaub „Kompetent dem Stress begegnen: Erschöpfungszustände vermeiden und Widerstandskräfte stärken“ vom 25. bis zum 27. Oktober angeboten. Auch das Repertoire an Online-Kursen wird um Seminare, wie „Auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden“ und „Mitten im Leben“ erweitert.

Sprachen entdecken

Auch das umfangreiche Sprachprogramm wird durch neue Seminare wie „Anfängerkurs italienisch“ oder Unterricht für Wiedereinsteiger ergänzt. Schnupperkurse für Spanisch am 19. und 20. Februar sowie Französisch am 5. und 6. März ermöglichen ein kompaktes und gleichzeitig kommunikativ gestaltetes Kennenlernen der Sprachen. Inwieweit das Programm tatsächlich ab dem 15. Februar realisiert werden kann, hängt von den jeweiligen Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie zusammen.

Von Patricia Chadde