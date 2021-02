Langenhagen

Mitten im Lockdown haben in Langenhagen neun junge Menschen eine Party gefeiert. Ihr Pech: Sie waren so laut, dass Nachbarn die Polizei riefen. Ihnen drohen nun hohe Bußgelder.

Anwohner in Westen der Langenhagener Kernstadt fühlten sich am Sonnabend gegen 0.30 Uhr in ihrer Nachtruhe gestört. Ihr Anruf bei der Polizei hatte zur Folge, dass die Ordnungshüter in dem betreffenden Haus nach dem Rechten sahen. Ein Volltreffer: Die Beamten entdeckten in der Wohnung neun junge Leute im Alter von 18 bis 21 Jahren aus acht verschiedenen Haushalten – ein klarer Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz, das die Ausbreitung des Coronavirus reduzieren soll.

Die Polizei löste die verbotene Feier auf und leitete gegen die fünf Männer und vier Frauen Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit ein. Über die Höhe des Bußgeldes entscheidet nun die Region Hannover.

Von Frank Walter