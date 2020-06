Langenhagen

Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch beim Langenhagener Paketdienstleister UPS steigt die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen weiter. Wie Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, am Freitag berichtete, hat sich die Zahl auf nunmehr 111 Infizierte in dem Unternehmen erhöht.

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hatte angesichts des Ausbruchs bei UPS bereits Mitte der Woche entschieden, weitere 260 Mitarbeiter aus den betroffenen Bereichen vorsorglich zu testen, sagte Borschel. „Anhand der noch ausstehenden Ergebnisse wird das Gesundheitsamt entscheiden, in welchem Umfang weitere Testungen erfolgen werden.“ Er rechnet mit Ergebnissen bis Mitte nächster Woche. Wer die Kosten dafür tragen müsse, kann er nicht sagen. „Bis eine rechtskräftige Bundes- oder Landesverordnung dazu vorliegt, die auch die Frage der Kostenübernahme regelt, wird das Gesundheitsamt der Region zunächst in Vorleistung gehen“, kündigte der Sprecher an.

Verdi fordert flächendeckende Test bei UPS

Angesichts der Corona-Pandemie fordert die Gewerkschaft Verdi nun einen Test aller Mitarbeiter in der UPS-Niederlassung in Langenhagen. Verdi-Sekretär Christoph Feldmann berichtet von einer erheblichen Verunsicherung in der Belegschaft. Zwar werde von der Firmenleitung stets betont, dass ausschließlich das Verteilzentrum am Rehkamp von den Infektionen betroffen sei, die Auslieferungsfahrer indes nicht. Doch genau von den Fahrern spricht Feldmann. Diese hätten nicht nur Sorge um die eigene Gesundheit, sondern auch Angst um ihre Angehörigen.

Für den Verdi-Vertreter ein weiterer Risikofaktor: „Das Geschäftsmodell UPS zeichnet sich auch dadurch aus, in den Verteilzentren viele Mitarbeiter in Teilzeit zu beschäftigen.“ Diese seien zum Teil auf einen Zweitjob angewiesen. So würde die Ansteckungsgefahr um ein Vielfaches erhöht. Deshalb sei es für ihn gänzlich unverständlich, warum die Behörde nicht die komplette, etwa 1000 Mitarbeiter zählende Belegschaft in Langenhagen testen würde. Er fordert das auch für alle Beschäftigten, die bislang ohne Symptome geblieben sind. Schließlich würde das auch in Göttingen in ganzen Wohnblöcken nach dem dort bekannt gewordenen Corona-Ausbruch funktionieren.

UPS-Sprecher: Arbeiten eng mit Behörden zusammen

Ein UPS-Sprecher gab sich am Freitag dazu erneut schmallippig. Auf die Fragen, ob nur das Verteilzentrum in Langenhagen betroffen ist und wie viele Menschen genau in dem Unternehmen, heißt es schriftlich: „Wenn es aus Gründen der öffentlichen Gesundheit notwendig ist, positive Fälle den Nachrichtenmedien gegenüber offenzulegen, wird dies von den örtlichen Gesundheitsämtern oder anderen Behörden erfolgen.“ Und weiter: „Wir geben die von der WHO, dem Robert-Koch-Institut und den lokalen Gesundheitsbehörden vorgeschlagenen Hygieneverfahren kontinuierlich an alle Mitarbeiter weiter.“ Es würde mehr denn je gereinigt und desinfiziert. Zudem seien Schutzausrüstungen an die Beschäftigten verteilt worden. „Wir haben unseren Mitarbeitern die Richtlinien für deren ordnungsgemäße Verwendung zur Verfügung gestellt“, teilt der Unternehmenssprecher weiter mit.

Quarantäne in Flüchtlingsheim aufgehoben

Da es einen Zusammenhang mit dem Ausbruch bei UPS und Fällen in einer Kita sowie einer Schule in Hannover gibt, hat nun auch die Langenhagener Stadtverwaltung reagiert. Wer künftig eine kommunale Einrichtung aufsucht, muss ein Kontaktformular ausfüllen. Damit soll das Gesundheitsamt im Kampf gegen die Pandemie unterstützt werden.

Ein Erfolg hat sich bereits eingestellt. Die vom Gesundheitsamt der Region am 29. Mai verhängte Quarantäne in einem Flüchtlingsheim in Langenhagen – dort wohnen ebenfalls Mitarbeiter von UPS – kann am Sonnabend, 6. Juni, aufgehoben werden, teilt Stadtsprecherin Inga Sievert mit. Die dort lebenden Menschen dürften die Räume wieder verlassen. Eine zweite Unterkunft bleibt indes weiter unter Quarantäne.

