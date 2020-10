Engelbostel

Seit Montag sind insgesamt vier Schulen in der Stadt Langenhagen von Corona-Infektionen betroffen. An der Leibniz-IGS und der Robert-Koch-Realschule, die sich in einem Gebäude befinden, hat sich nun der Verdacht einer Infektion bestätigt. Wie viele Infizierte es genau gibt, war am Montagnachmittag allerdings noch nicht klar.

Weil mehrere Lehrkräfte vom direkten Kontaktkreis (K1) betroffen sind, sei eine angemessene Beschulung aber nicht mehr möglich gewesen, teilte die Stadt am Nachmittag mit. Die Jahrgänge fünf und sechs der IGS und die Jahrgänge acht und zehn der Realschule blieben deshalb zu Hause. „Wir stehen in unmittelbarem Austausch mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover und erwarten weitere Informationen“, sagte Schulleiter Thomas Kelber. Für wie viele Schüler und Lehrer die Region eine häusliche Quarantäne anordnen wird, war ebenfalls noch nicht klar.

Anzeige

84 Personen an der IGS Langenhagen in Quarantäne

Auch an der IGS Langenhagen hat sich nach Angaben der Stadt ein Corona-Verdachtsfall bestätigt. Das Gesundheitsamt hat für 84 Personen zwei Wochen Quarantäne angeordnet. Betroffen sind zwei Klassen des siebten Jahrgangs, ein Kurs in Jahrgang zwölf sowie vier Lehrkräfte. Als Vorsichtsmaßnahme hat die Schulleitung zudem beschlossen, dass die Schüler einer Klasse in Jahrgang fünf, der gesamte Jahrgang 13 sowie etwa die Hälfte des Jahrgangs sechs bis einschließlich Mittwoch, 7. Oktober, zu Hause bleiben müssen.

„Diese Vorsichtsmaßnahme, von der etwa 240 Personen betroffen sind, erfolgt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt“, sagt IGS-Schulleiter Timo Heiken. „Wir prüfen noch, ob die Zahl der Lehrkräfte ausreicht, die übrigen Schüler des sechsten Jahrgangs zu beschulen.“ Neben dem Infektionsschutz nennt Heiken auch organisatorische Gründe. „Aber wir können die anderen Klassen nicht alle beschulen, wenn die Lehrkräfte fehlen“, so Heiken.

Zwei Kinder an der Grundschule Engelbostel positiv getestet

Schließlich hat das Coronavirus auch die Grundschule Engelbostel erreicht. Laut der Stadt wurden zwei Kinder der offenen Ganztagsschule positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat nach Angaben der Schulleitung eine zweiwöchige häusliche Quarantäne für die Schüler von zwei dritten Klassen angeordnet. Die Schüler aus der anderen dritten Klasse des Jahrgangs, die am Montag auch nicht beschult werden konnten, können ab Dienstag wieder kommen.

Zahl der Corona-Fälle in Langenhagen steigt stark an

Am Montagmittag meldete das Gesundheitsamt der Region für Langenhagen eine stark gestiegene Zahl an Corona-Fällen: Aktuell sind 31 Langenhagener infiziert, am Freitagnachmittag waren es noch 21 gewesen. Die Gesamtfallzahl seit Ausbruch der Pandemie ist damit auf 261 gestiegen. Regionsweit waren am Montagmittag 466 Menschen infiziert, davon befinden sich 22 Personen im Krankenhaus. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 21,5.

Mobiles Testzentrum am Campus W in Mellendorf

„Es werden im Moment sehr schnell sehr viele Fälle“, sagte Bürgermeister Mirko Heuer mit Blick auch auf die Wedemark. Dort hatte das Gesundheitsamt am Freitagabend kurzerhand am Campus W in Mellendorf ein mobiles Testzentrum errichten lassen. Zuvor hatten mehrere Covid-19-Fälle im Schulzentrum dafür gesorgt, dass sich rund 300 Schüler und Lehrer des Gymnasiums und der IGS in Quarantäne begeben mussten. In Langenhagen waren schon das Gymnasium und die Grundschule Kaltenweide von Positivfällen und Quarantäne betroffen. An der Friedrich-Ebert-Grundschule waren zudem zwei Eltern von Schulkindern positiv getestet worden.

Von Sebastian Stein und Frank Walter