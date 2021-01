Langenhagen

Das Technische Hilfswerk (THW) hat im ersten Corona-Jahr 2020 ganze Arbeit leisten müssen. Die Ehrenamtlichen blicken auf „ein spannendes, herausforderndes und leider auch trauriges Jahr zurück“, berichtet nun Pierre Graser als Sprecher des THW-Ortsverbands Hannover/Langenhagen. Insgesamt leisteten die Ehrenamtlichen von der an der Wiesenauer Straße beheimateten Dienststelle zwischen der Landeshauptstadt und dem Langenhagener Stadtteil gut 21.000 Stunden Dienst.

Ob bei der Versorgung der Bewohner in Langenhagen mit Trinkwasser nach der Verschmutzung mit Chemikalien Ende Oktober, der Stromversorgung für eine mobile Wache der Bundespolizei und eine Schule in Langenhagen oder bei der logistischen Unterstützung für das Flüchtlingslager Moria: Die THWler waren trotz zeitweise eingeschränktem Dienstbetrieb da, wenn sie gebraucht wurden, sagt Graser. Im Auftrag der Diakovere bauten sie im April vor dem Henriettenstift in Hannover als räumliche Erweiterung der Notaufnahme medizinische Versorgungszelte inklusive der notwendigen elektrischen Installationen auf. Im Auftrag der Region Hannover half das THW zudem beim Aufbau von Impfzentren.

Christian Jocobi (links) und Dennis Voge helfen beim Abfüllen von Trinkwasser für die 6000 von der Verschmutzung betroffenen Langenhagener Haushalte. Quelle: Foto Pierre Graser

Bereits im März wirkte sich die Corona-Pandemie auf das Technische Hilfswerk aus. „Wir mussten zum Schutz unserer Einsatzkräfte für einige Wochen den Jugend-, Ausbildungs- und Dienstbetrieb einstellen und uns alternative Möglichkeiten der Dienstgestaltung überlegen. Wie viele andere Hilfsorganisationen entwickelten wir Online-Dienste“, sagt Graser und zieht eine positive Bilanz. „Der große Teilnehmerkreis und das Feedback zeigten: Unser Experiment, Schulungen für unsere Einsatzkräfte online anzubieten, ist bei den Helfern gut angekommen und bietet in diesen herausfordernden Zeiten durchaus eine Alternative.“

Die momentane Lage führt dazu, dass es beim THW jetzt wieder Einschränkungen im Dienstbetrieb gibt. „Aktuell leisten wir lediglich Dienste ab, die zur unmittelbaren Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft dienen“, sagt Graser. 20 neue Helfer, davon neun Jugendliche, fanden in diesem Jahr den Weg zum THW. Zudem hat die Fachgruppe Elektroversorgung ein neues Fahrzeug erhalten, das ein inzwischen 30 Jahre altes und recht störungsanfälliges Modell ersetzt.

THW verliert einen engagierten Freund

Nach 60 Jahren Mitgliedschaft im THW: Reinhard Mechler ist am 7. Dezember gestorben. Quelle: Pierre Graser/THW

Doch nicht nur positive Aspekte kann Graser bilanzieren. So erlebte das THW am 7. Dezember einen schweren Moment, als Mitglied Reinhard Mechler, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, verstarb. Mechler war dem Hilfswerk 60 Jahre lang unablässig und fest verbunden. Als Truppführer der Fachgruppe Logistik und Verpflegung verantwortete er bei Einsätzen im Ausland, beispielsweise in Ruanda, aber auch im Inland wie zuletzt beim Moorbrand in Meppen die Verpflegung von Einsatzkräften des THW, der Rettungsdienste sowieso der Polizei oder dem Zoll bei gemeinsamen Einsätzen. Bis kurz vor seinem Tod war er als Koch der Feldküche und in der Jugendarbeit eine verlässliche Stütze des Ortsverbandes. „Wir verlieren mit ihm einen überaus engagierten, hilfsbereiten Kameraden und guten Freund“, sagt Pierre Graser.

