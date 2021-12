Langenhagen

Die Corona-Krise bereitet auch den Kirchen viele Probleme – und das speziell an den Weihnachtsfeiertagen. Wegen der allgemein geltenden Hygienebestimmungen gelten massive Besucherbeschränkungen. Auch etwa für die Aufführungen der traditionellen Krippenspiele.

Wer nun keinen Platz in einem der Gottesdienste am Heiligabend bekommen hat oder wer einfach lieber zuhause bleiben möchte, kann sich die Elisabethkirche in das Wohnzimmer holen, teilt Pastor Torsten Kröncke mit. Mitarbeitende und Ehrenamtliche haben gemeinsam einen Film gedreht, der auf der Homepage der Kirche unter www.elisabethgemeinde.de zu sehen sein wird. Im Zentrum stehen die Weihnachtsgeschichte und die Hoffnung, dass alle Menschen sich in Frieden um die Krippe versammeln.

Von Sven Warnecke