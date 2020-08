Langenhagen

In der Elisabethkirche gibt es jetzt QR-Codes, die eine virtuelle Führung durch die Kirche mit dem Smartphone ermöglichen. Während der offenen Kirche, dienstags bis sonnabends von 10 bis 12 Uhr, können sich Besucher dadurch selbstständig über die Geschichte und Ausstattung der Kirche informieren.

So funktioniert die QR-Code-Führung

Um das digitale Angebot nutzen zu können, müssen Besitzer eines iPhones einfach den Code abfotografieren. Nutzer anderer Smartphones müssen sich zunächst einen kostenfreien QR-Scanner herunterladen. Dann kann die virtuelle Kirchenführung für alle beginnen: Die Besucher müssen den QR-Scanner auf ihrem Smartphone öffnen und ihn vor das Schildchen mit dem entsprechenden Code halten. Dieser wird dann eingelesen und verbindet sich automatisch mit den entsprechenden Informationen auf der Internetseite der Elisabeth-Kirchengemeinde.

Virtuelle Führung auch für Touristen interessant

Die Codes befinden sich an verschiedenen Orten in der Kirche, wie etwa am Altar, vor der Sakristei, am Taufbecken oder vor den Fenstern. Lässt der Besucher diesen Code von seinem Smartphone einlesen, erfährt er unter anderem, dass die Fenster vom Glasbildner Johannes Schreiter entworfen wurden. Pastor Thorsten Kröncke denkt, dass die virtuelle Kirchenführung auch für Touristen sehr interessant sein könnte.

Dieses Angebot haben die zwei jungen IT-Fachleuten Jan Vormeister und Sandra Schneider aus der Kirchengemeinde entwickelt. „Eigentlich ist es kein großer Aufwand, man muss sich nur einmal an die Arbeit machen“, sagt Vormeister bescheiden. Aus diesem Grund kann sich die Gemeinde auch bei zukünftigen Veranstaltungen, wie den Querbeet- oder den Weihnachts-Gottestdiensten vorstellen, mit QR-Codes zu arbeiten.

