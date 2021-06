Langenhagen

Seit Montag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Langenhagen bei 8,9. Das teilte die Region Hannover am Dienstagmittag mit. „Zuletzt hatten wir einen so niedrigen Wert am 4. September vergangenen Jahres“, sagte Regionssprecher Christoph Borschel. Noch am vergangenen Freitag hatte die Region für Langenhagen eine Inzidenz von 44,5 verzeichnet. Während die Inzidenz von Montag auf Dienstag unverändert geblieben ist, hat sich die Fallzahl von 44 auf 42 verringert.

Regionsweit auf Rang sechs

Mit dem aktuellen Inzidenzwert liegt die Flughafenstadt auf Rang sechs im Regionsvergleich. Die niedrigsten Werte erzielten am Dienstag Sehnde (0,0), Neustadt (4,4) und Wunstorf (4,7). Schlusslichter sind Seelze (39,8), Burgwedel (43,4) und Laatzen (48,3).

In der gesamten Region Hannover gibt derzeit 526 Infizierte. Den Inzidenzwert für die Region gab das RKI am Dienstag mit 18,1 an. Seit Beginn der Pandemie hat die Region 48.231 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon gelten 46.636 Personen als genesen. 1069 Menschen in der Region sind an oder mit Corona verstorben.

Von Thea Schmidt