Langenhagen

Die stets steigenden Infektionszahlen und die fortwährende Corona-Pandemie führen auch wegen der neuen gesetzlichen Regelungen für viele Absagen von Veranstaltern jedweder Festivität. Doch dafür gibt es einen guten Grund. Denn in Langenhagen sind aktuell 206 Menschen – Stand Mittwoch, 1. Dezember – an Covid-19 erkrankt. Der Inzidenzwert bewegt sich in der Stadt bei 195,8. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 3801 Erkrankte gezählt, 3537 gelten inzwischen als genesen, 58 Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Virus in Langenhagen registriert.

Lesen Sie auch Lockdown und Impfpflicht in Niedersachsen? Stephan Weil im Interview

Von den allgemein steigenden Zahlen ist auch auch die Mimuse – nach Angaben des Vereins Klangbüchse immerhin das größte Kleinkunstfestival in Norddeutschland – betroffen. Wie Programmmacherin Inga Herrmann nun mitteilt, „haben wir uns schweren Herzens entschieden, alle Veranstaltungen bis zum Ende des Jahres aus freiwilliger Selbstverpflichtung coronabedingt abzusagen“. Damit wolle der Verein als Organisator einen „Beitrag in der Gesellschaft leisten, die Verbreitung des Virus einzudämmen“.

Mimuse setzt Hoffnungen auf nächstes Frühjahr

Wie Herrmann weiter berichtet, sind davon vorerst drei Auftritte betroffen. So entfallen die Nikolausshow „Oh du Fröhliche!“ am 6. Dezember sowie der Stephan-Bauer-Act „Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles!“ am 12. Dezember sowie der Auftritt von Nektarios Vlachopoulos „Ein ganz klares Jein“ am 16. Dezember. „Tickets für die Veranstaltungen können immer dort zurückgegeben und erstattet werden, wo sie erworben wurden“, betont Herrmann. Die Programmmacherin kündigt aber an, Mitte Dezember mit „dann möglicherweise positiveren Nachrichten überraschen zu können“.

Sie setzt nach eigenen Angaben nun alle Hoffnungen auf das nächste Frühjahr, um den „Menschen wieder Kultur näherbringen zu können“. „So wir denn dürfen“, schränkt Herrmann aber ein.

Kulturring Godshorn sagt Weihnachtsfeier ab

Doch nicht nur die Mimuse ist von notwendigen Absagen betroffen. So cancelt der Kulturring Godshorn seine Weihnachtsfeier mit dem Musikerduo „Tenöre4you“. Bereits im vergangenen Jahr musste der Veranstalter das Konzert mit Toni Di Napoli und Pietro Pato absagen. Dabei hatten die Akteure bei ihrem letzten Auftritt im Februar 2020 – vor dem Lockdown – eine neue Schar an Fans in dem Langenhagener Ortsteil gefunden.

Doch auch darauf wird nichts. Darauf weist nun Kulturring-Chef Detlef Euscher hin. Wie er bedauernd mitteilt, ließe die Corona-Pandemie sowie die nunmehr geltenden Bestimmungen dem Verein keine andere Wahl als eine Absage. „Aufgrund der Inzidenzzahlen und der damit einhergehend ausgerufenen Warnstufe 2 können wir das Konzert mit über 180 Besuchern in der Kirche nicht verantworten“, betont Euscher. Deshalb habe der Vorstand die Absage einstimmig beschlossen. Da die Tickets ausschließlich online reserviert werden konnten, wird in den nächsten Tagen die Rücküberweisung der Eintrittsgelder erfolgen, kündigt er an und hofft, das Konzert am 8. Dezember 2022 nachholen zu können.

Auch die St. Paulus-Kirchengemeinde sagt das für Freitag, 3. Dezember, geplante Konzert mit dem Liedermacher Robby Ballhause aufgrund der steigenden Corona-Infektionen ab. Der Auftritt soll aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, kündigt der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Eberhard Engel-Ruhnke, an.

Neues Impfzentrum nimmt ab 2. Dezember Arbeit in der Stadt auf

In diesem kommunalen Gebäude am Fuhrenkamp in Langenhagen können sich die Menschen ab Donnerstag, 2. Dezember, ohne Voranmeldungen impfen lassen. Quelle: Sven Warnecke

Auch viele Weihnachtsfeiern sowie andere entsprechende Veranstaltungen wie auch Weihnachtsmärkte von Vereinen und Verbänden wurden inzwischen in Langenhagen abgesagt. Wegen der stetig steigenden Infektionszahlen öffnet am Donnerstag, 2. Dezember, in der Stadt ein eigenes Impfzentrum. Dieses nimmt ab diesem Tag den Kampf gegen das Virus auf. Betrieben wird die Einrichtung am Fuhrenkamp 3 in Langenhagen von der Region Hannover – und soll voraussichtlich bis März arbeiten. Dort können sich Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr impfen lassen.

Eine der aktuell wenigen Zuwegungen zum Impfzentrum: Auf der Straße Brinkholt gilt nicht nur Tempo 30, dort ist meist wegen legal geparkter Fahrzeuge auch nur eine Spur frei. Quelle: Sven Warnecke

Nach Vorgabe der Region Hannover ist in dem Impfzentrum keine Terminvereinbarung erforderlich. Impfwillige können spontan während der Öffnungszeiten vorbeikommen, sollten aber mit Wartezeiten rechnen. Das Impfzentrum befindet sich in einem Gebäude neben der Einfahrt zum Jugendtreff Wiesenau. Es ist zu Fuß auch gut von den Stadtbahnhaltestellen Berliner Platz und Angerstraße sowie per Rufbus von der Haltestelle Brinkholt erreichbar. Angesichts der angespannten Verkehrssituation, ob auf der Vahrenwalder Straße oder der Hans-Böckler-Straße empfiehlt Ralph Gureck, Leiter der Langenhagener Abteilung Marketing und Kommunikation, zwingend auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen.

Stadtverwaltung führt 3-G-Regel ein Die Langenhagener Stadtverwaltung zieht angesichts der Pandemie die Corona-Zügel an: Ab Donnerstag, 2. Dezember, gilt für den Zutritt zu kommunalen Gebäuden und Einrichtungen die 3-G-Regel. Das bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger in allen Verwaltungsgebäuden und Einrichtungen der Stadt diese nur dann betreten dürfen, wenn sie vollständig geimpft, genesen oder getestet wurden. „Die Zahlen sprechen eine ganz deutliche Sprache: Wir sind gezwungen zu handeln“, unterstreicht am Mittwoch Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer. Diese Regelung gelte zum Schutz aller. „Wir setzen damit die Maßstäbe der aktuellen Warnstufe 2 in unseren Räumlichkeiten auch für Externe um.“ Das gelte etwa auch beim Besuch von Sitzungen der politischen Gremien.

Diese Teststationen haben weiter geöffnet

Parallel dazu werden angesichts der nunmehr geltenden 2-G-Plus-Regeln gleich mehrere Teststationen in Langenhagen betrieben. Diese finden sich auf dem Gelände des CCL an der Schützenstraße, im Löwen-Fitness-Studio, In den Kolkwiesen 50, sowie am Flughafen vor dem Dort gibt es vor dem Maritim-Hotel, Maritimstraße 1. In Kaltenweide betreibt die Oliven-Apotheke weiterhin ihr Testzentrum am Kaltenweider Platz.

Von Sven Warnecke