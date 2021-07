Langenhagen

Unter dem Motto „umsonst und draußen“ gibt es in diesem Jahr endlich wieder die Jazzmatineen im Innenhof des Langenhagener Rathaus. Am Sonntag, 18. Juli, ist zwischen 11 und 14 Uhr die Bigband des Gymnasiums aus Berenbostel zu Gast in der Flughafenstadt.

Veranstalter Horst-Dieter Soltau weist auf die seit Donnerstag geltende Allgemeinverfügung der Region Hannover hin. Diese schreibt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie eine Registrierung der Gäste vor. Dieses könne etwa über die Luca-App erfolgen oder einfach mittels Zettel, der nach vier Wochen vernichtet wird. Die Maske darf am Platz abgenommen werden.

Da nun aber auch wieder größere Abstände zwischen den einzelnen Besuchern einzuhalten sind, reduziert sich auch die Zahl der Zuschauer. Eigene Sitzgelegenheiten dürfen mitgebracht werden.

Big Band tourte schon durch die USA

Big Band des Gymnasiums Berenbostel wurde nach Angaben von Soltau 1994 vom damaligen Leiter Bodo Schmidt gegründet. Für Soltau gehört die Formation mittlerweile „zu den besten aus ganz Niedersachsen“. Das habe die Bigband bei Tourneen durch die USA, Polen und Russland bewiesen.

Die Bigband aus der Nachbarstadt Garbsen hat ihren musikalischen Schwerpunkt auf Jazz gelegt. Doch auch im Rhythm & Blues sowie im Rock- und Pop-Bereich ist sie zu Hause. Neuer Leiter der Big Band des Gymnasiums ist Felix Maier.

Am vergangenen Sonntag haben sechs Musiker der Band The Dixie Hot Licks aus Tschechien das Publikum begeistert. Quelle: Privat

Mimuse begrüßt Besucher unter Auflagen draußen

Bereits am Sonnabend, 17. Juli, macht die Mimuse einen Halt im Innenhof des Rathauses. Um 20 Uhr sind die die Comedians Carmela de Feo alias „La Si­gnora“ und Hennes Bender, der Komik aus dem Ruhrpott präsentiert, unter freiem Himmel zu Gast. Den Abschluss der kurzen Open-Air-Veranstaltungsreihe machen dort am Sonnabend, 24. Juli, ebenfalls ab 20 Uhr die Lothar Krist Swingin’ Four mit Swing, Jazz und Pop. Zudem zeigt das Duo Onkel Fisch politisches Kabarett.

Einlass ist an beiden Abenden ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die 50 Plätze werden an die zuerst erscheinenden Gäste vergeben, Reservierungen sind nicht möglich. Auch in diesem Fall gelten die Hygiene-Bestimmungen mit Maske und Abstand. Für den Besuch ist ein negativer, maximal 24 Stunden alter Test oder der Nachweis einer abgeschlossenen, mindestens 14 Tage zurückliegenden Impfung oder der Nachweis einer Genesung notwendig.

Von Sven Warnecke