Langenhagen

Wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Auflagen ermittelt die Polizei Langenhagen gegen drei Männer und eine Frau, die sich in der Nacht zu Sonnabend in einer Wohnung getroffen hatten. Nachbarn alarmierten nach Aussage eines Polizeisprechers am Sonnabend gegen 2.30 Uhr die Beamten zunächst wegen einer Ruhestörung. Als die Polizisten in dem Mehrfamilienhaus in der Kernstadt eintrafen, fanden sie in der Wohnung zwei Paare zwischen 20 und 40 Jahren, die den Abend gemeinsam verbracht hatten. „Weil die Inzidenz in Langenhagen aber über 100 liegt, hätten sich die beiden Haushalte nicht treffen dürfen“, sagte der Sprecher. Seinen Angaben zufolge gibt es gegen jeden der Teilnehmer nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, mit einem Bußgeld bewehrt ist.

Weitere Verstöße gegen die Corona-Regeln, auch nicht wegen der Ausgangssperre, habe die Polizei nicht registriert, teilt der Beamte mit.

Von Antje Bismark