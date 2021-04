Kaltenweide

Mit einem Modellprojekt in der Kita Kaltenweide startet die Stadt Langenhagen nach der Osterpause: Die gut 40 Jungen und Mädchen aus der Notbetreuung werden am Dienstag und am Mittwoch sowie künftig wöchentlich zweimal mit einem Spuck-Schnelltest auf das Coronavirus untersucht. Sollte sich der Versuch bewähren, will die Verwaltung ab Mitte April das Schnelltest-Verfahren in allen anderen Kitas der Stadt übernehmen.

Die Kosten für die Tests übernimmt nach Aussage von Stadtsprecher Ralf Gureck der Bund mit dem Etat für die sogenannten Bürgertests – sie sind seinen Angaben zufolge Teil einer Strategie Langenhagens, um den Schutz vor einer Coronavirus-Infektion in Kitas zu erhöhen. „Die Entscheidung für Kaltenweide ergibt sich aus der Nähe zur Oliven-Apotheke, die die Tests durchführen wird“, sagt Gureck am Sonnabend. Mitarbeiter der Apotheke werden demnach den Reihentest in der Kita betreuen, auswerten und im Falle eines positiven Ergebnisses einen „Lolli-Test“ als zweite Untersuchung anbieten. „Wir sind von der Region Hannover als Testzentrum beauftragt und testen in diesem Modellprojekt mit einem mobilen Team direkt vor Ort“, sagt Apotheker Jan Waldhecker.

Weitere Kitas können ab Mitte April folgen

Langenhagen habe sich in Absprache mit Kita-Leitung, Erziehern und Eltern entschlossen, die Kinder direkt in der Einrichtung zu testen. Andere Kommunen und das Land für die Schulen hatten diesen Weg verworfen, weil infizierte Kinder erst in der Gruppe oder Klasse erkannt werden und damit das Risiko weiterer Infektionen besteht. Zudem sorgten sich Pädagogen, dass ein positives Ergebnis und die Folgen, also das schnelle Separieren und Abholen durch die Eltern, die jüngeren Kinder zusätzlich verunsichern würden. Diese Gefahr sähen die Beteiligten nicht, sagt Gureck. Vielmehr sollen Kinder und pädagogische Fachkräfte gemeinsam, beispielsweise im Morgenkreis, den Spucktest durchführen – quasi als Ritual. „Wir wollen eine normale Atmosphäre schaffen, in der die Kinder ohne Druck und Bedrohlichkeit spielerisch getestet werden“, sagt Andrea Plecksnies, Leiterin der Kita Kaltenweide. Sie ergänzt, dass natürlich Einverständniserklärungen der Eltern eingeholt wurden und der Datenschutz eingehalten wird.

Sozialdezernentin Bender: „Kitas sind so immens wichtig“

Bis Freitag, 9. April, will die Stadt die Erfahrungen auswerten. Fielen diese positiv aus, dann organisiere die Verwaltung die Tests auch in anderen Kitas, kündigt Gureck an. Schon jetzt bietet die Stadt nach Aussage von Bürgermeister Mirko Heuer den Kita-Beschäftigten zwei wöchentliche Schnelltests an, zudem gab es ein Impfangebot. „Kitas sind so immens wichtig“, betont Sozialdezernentin Eva Bender und erinnert an die Doppelbelastung gerade vieler junger Eltern, die in Kurzarbeit sind oder im Home-Office arbeiten. Das zu betonen, liegt auch Apotheker Waldhecker und Kita-Leiterin Plecksnies besonders am Herzen. Beide wünschen sich, dass die Testungen die Kitas sicherer machen und dazu beitragen, die Infektionskurve abzuflachen, damit wieder mehr Jungen und Mädchen als in der Notbetreuung aufgenommen werden können.

Von Antje Bismark