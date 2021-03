Langenhagen

„Was ist passiert bei uns? Was ist geschehen, dass unsere Kinder ein Jahr lang zum Spielball politischer Entscheidungen geworden sind?“ Diese und weitere Fragen stellt Sebastian Rehling aus Langenhagen, Vater von zwei eineinhalb und vier Jahre alten Kindern, Unternehmer und Mitglied im Jugendhilfeausschuss der Stadt sowie im Vorstand der Kita-Landeselternvertretung aktiv.

„Wir befinden uns zusammen seit nunmehr einem Jahr in einem Ausnahmezustand. Ich sehe Kinder, die von einem Tag auf den anderen ihre gewohnte soziale Umgebung verlassen mussten und nun isoliert im Kreis ihrer Familie darauf warten, dass die experimentellen Pläne zu einem guten Ende kommen“, moniert Rehling. „Unsere Kinder haben ein Recht auf frühkindliche Bildung, und vielen wird dieses Recht seit Mitte März 2020 zum Teil verwehrt.“

Sebastian Rehling sorgt sich um das Wohl der Kinder im fortwährenden Corona-Lockdown. Quelle: Privat

Erzieherinnen sind ermattet – und machen dennoch weiter

Der 38-Jährige sehe nach eigenen Angaben ständig Erzieherinnen und Erzieher, die am Rand ihrer Kräfte seien und trotzdem weitermachten. „Ich sehe resignierte Eltern, denen man schon vor einem halben Jahr Durchhalteparolen mit auf den Weg gegeben hat, um den kräftezehrenden Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung zu leisten.“

„Ich vermisse meine Kinder“

Erzieherinnen aus Langenhagener Kitas können Rehlings Eindrücke bestätigen. „Ich vermisse meine Kinder“, sagt Micaela Butt aus der Kita Waldhaus. Seit vergangenem Dezember sei mehr als die Hälfte der Kinder nicht mehr in der Einrichtung gewesen. Mittlerweile habe sie diese so lange nicht gesehen, dass sie neulich wieder die Namen überlegen musste, so Butt. Den Kontakt zu den zu Hause Gebliebenen könne sie neben der regulären Arbeit nur sporadisch halten. Einmal die Woche etwa bringe sie Post direkt in die Elternhäuser, erklärt Butt. Aber das und einige Anrufe reichten nicht aus.

Laut Rehling berichteten immer häufiger auch Eltern, dass ihre Kinder wegen des fehlenden sozialen Kontakts deutliche Verhaltensauffälligkeiten zeigen würden und sie sich deshalb immense Sorgen machen würden. Diese Folgen dieses nunmehr einjährigen Lockdowns bestätigen auch immer mehr Kinderpsychologen. „Wir brauchen verlässliche Statistiken über das Ausmaß und den wirklichen physischen und seelischen Zustand unserer Kinder“, sagt Rehling. Im Moment fehle es aber noch an guten Konzepten und dem politischen Willen, diese auch umzusetzen.

Erwachsene machen sich Luft, Kinder leiden leise

Die vergangenen zwölf Monate hätten Spuren bei vielen hinterlassen, sagt der Familienvater. Inzwischen machten einige Erwachsene ihrem Unmut Luft. Doch: „Unsere Kinder leiden leise“, meint der Langenhagener.

Nun fordert er, dass etwas geschehen muss. „Der Jugendhilfeträger und die Politik sind zusammen in der Verantwortung, die Folgen der Pandemie abzufangen. Wir müssen so schnell als möglich alle Kinder wieder in einen eingeschränkten Regelbetrieb bringen“, sagt Rehling. Auch wenn es kritische Engpässe bei den Räumlichkeiten und dem Personal gebe, seien kluge Ideen und arbeitstägliche Tests in den Einrichtungen nötig.

Stadt will mit Modellprojekt aus der Krise kommen

Rat und Verwaltung hatten deshalb vergangene Woche beim Land Niedersachsen dafür geworben, die Einrichtungen mit einem Modellprojekt wieder zu öffnen. Möglich werden soll die Idee durch die derzeit laufenden Impfungen der Erzieherinnen und Erzieher sowie konsequente täglich Tests auch bei kleinen Kindern. Positive Signale für die Projektidee gab es bislang aber noch nicht.

Zur Situation der Kinder in der Pandemie kommt noch ein weiterer Punkt, der das Vorstandsmitglied der Kita-Landeselternvertretung fassungslos macht: „Ausgerechnet jetzt plant die niedersächsische Landesregierung eine Novellierung des Kita-Gesetzes und damit eine Reduzierung der Qualität und des Förderbedarfs in den Einrichtungen.“ Insbesondere die personelle Verschlechterung und die Festlegung der sogenannten Mindestkernzeit auf vier Stunden an fünf Tagen in der Woche sieht er als kritisch an. Auch Langenhagener Erzieherinnen hatten den Gesetzesentwurf kürzlich kritisiert – insbesondere, weil bei steigender Belastung keine dritte Kraft fest vorgeschrieben werden soll.

Von Sven Warnecke und Sebastian Stein