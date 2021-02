Langenhagen

Am Ende dauert es nur wenige Minuten: Alexander Horn, Mitarbeiter im Seniorenheim Bachstraße, hat kaum den Vorraum zum temporären Impfzentrum in der Einrichtung betreten, als ihm Pflegedienstleiterin Sylwia Kunst auch schon das Fieberthermometer an die Stirn hält. „36,6“, ruft Kunst in den Raum, in dem außer dem Mediziner Michael Bosse und der stellvertretenden Heimleiterin Birgitt Jünemann auch das Impfteam des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) sitzt.

Sylwia Kunst misst bei Alexander Horn die Temperatur, ehe er den Raum zum Impfen betreten darf. Quelle: Antje Bismark

Anzeige

Damit darf Horn in den Raum gehen – nach einem kurzen ärztlichen Gespräch mit Bosse verschwindet der Pfleger hinter einer tragbaren Wand und bekommt die seit Langem ersehnte Impfung. Denn das Seniorenheim an der Bachstraße und das Domizil Haus Eichenhof in Godshorn gehören zu den letzten Alten- und Pflegeeinrichtungen in der Region, in denen die mobilen Impfteams stoppen. „Damit haben wir jetzt mehr als 30.000 Menschen in den Heimen geimpft“, sagt Bosse – allerdings erhalten die Langenhagener und Godshorner als Erste den Moderna-Impfstoff. Und auch wenn der eine oder die andere auf das Vakzin von Biontech gehofft hatte: Alle krempeln die Ärmel hoch und lassen sich die Spritze setzen.

Große Mehrheit lässt sich impfen

„Freude und Dankbarkeit bei den Alten und bei den Mitarbeitern zu spüren, das ist wirklich schön“, bilanziert Bosse. Der Allgemeinmediziner im Ruhestand hat in dieser Woche drei Dienste im mobilen Team absolviert, das sich täglich neu zusammenfindet. Seit drei Wochen ist der Arzt dabei, und er sieht seinen ersten Eindruck bestätigt. „Die Impfteams agieren inzwischen mit einer großen Professionalität, jeder kennt seine Aufgabe genau.“ Diese Einschätzung teilt nach dem ersten Impftag auch Gregor Brill, Inhaber und Geschäftsführer des Seniorenheims mit rund 70 Bewohnern und 50 Mitarbeitern. Zwei Senioren hätten sich nicht impfen lassen, von denen einer palliativ versorgt werde. Zudem hätten vier Beschäftigte auf die Impfung verzichtet. „Zwei sind schwanger und dürfen nicht geimpft werden“, sagt Brill und lobt sein Team, das eine so große Bereitschaft gezeigt habe.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anfang März steht der zweite Impftermin an, und nach etwa einer Woche bestehe die Immunität, sagt Bosse. Brill ergänzt, dass dieser Zeitpunkt einen besonderen Jahrestag markiert: Am 13. März 2020 reduzierte er in seinem Haus die Besuchszeit, fünf Tage später schloss er die Einrichtung für Besucherinnen und Besucher ganz – vor dem eigentlichen Erlass des Landes. Bis heute setze er auf rigorose Konsequenz bei den Konzepten zum Infektionsschutz, sagt der Geschäftsführer, dessen Haus bislang keine einzige Infektion bei Bewohnern und Mitarbeitern zu verzeichnen hatte. Brill hofft, dass sich bis zur Immunisierung daran nichts ändert. „Aber wir behalten unsere Schutzmaßnahmen weiterhin bei“, kündigt er an.

Mit abgewandelten Redewendungen durch die Pandemie: Damit will Geschäftsführer Gregor Brill die Bewohner, Mitarbeiter und Besucher unterhaltsam an das Einhalten der Regeln erinnern. Quelle: Antje Bismark

„Wir haben uns die jetzige Situation hart erkämpft“

Dazu gehört, dass der Haupteingang seit März 2020 verschlossen ist und Besucher sowie Externe wie Therapeuten durch einen Nebeneingang kommen. Alle, die das Haus betreten, müssen einen Schnelltest machen lassen, dafür steht ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin täglich zweimal zwei Stunden bereit. Im Heim gibt es FFP2-Masken für die Besucher, jeder muss sich die Hände desinfizieren. Aufenthalte im Zimmer sind nur den bettlägerigen und schwer demenzkranken Bewohnern mit einem Gast gestattet sowie jenen, die im Sterben liegen. Für alle anderen hat Brills Team ein Besucherzimmer mit Acrylglas-Trennwand eingerichtet, im Sommer dient die Terrasse als Treffpunkt.

„Unser Besuchsdienst koordiniert die Aufenthalte der Angehörigen, sie bleiben auch bei den Treffen dabei“, sagt der Geschäftsführer. Kontakte vermeiden, das gefalle allerdings nicht jeder Familie. Und so gab es nach einer Beschwerde den Besuch der Aufsichtsbehörde – die aber an der coronakonformen Regel nichts zu kritisieren hatte. „Wir haben uns die jetzige Situation hart erkämpft, das geben wir nicht vorschnell auf“, sagt Brill. Wenn ein Bewohner für einen Facharzttermin oder einem Familienbesuch an Weihnachten das Haus verlasse, müsse er für fünf Tage in Isolation bleiben und werde engmaschig kontrolliert. Gleiches gelte für Senioren, die neu in das Heim kommen.

An dieser Praxis ändere auch das Impfen nichts – vorerst. „Ich weiß ja nicht, ob jemand trotz Immunisierung das Virus übertragen kann“, sagt Brill mit Blick auf seine schwangeren Mitarbeiterinnen, die eben nicht geimpft werden können.

Von Antje Bismark