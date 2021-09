Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen liegt in Langenhagen aktuell im regionsweiten Vergleich an der Spitze. Momentan hat das Gesundheitsamt 132 Erkrankte registriert. Vielfach werden Kinder von ihren ungeimpften Eltern angesteckt.

In Langenhagen sind momentan 132 Menschen an Corona erkrankt. Mehr als in allen anderen Kommunen der Region Hannover. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)