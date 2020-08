Langenhagen

Lange hatte es gedauert. Mehrfach wurde der Termin aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Doch jetzt trafen sich die Langenhagener Symphoniker, auf Einladung von Orchesterchef Ernst Müller, auf der großen Terrasse beim Besetzungsleiter Harry Piel – mit ausreichend Abstand. Und es gab viel zu erzählen, schließlich liegt mit dem Neujahrskonzert im Januar des Jahres die letzte Zusammenkunft der Musiker schon lange zurück.

Ernst Müller war es eine Herzensangelegenheit, um allen Musikern für ihren Einsatz zu danken. Denn seine Orchestermitglieder und langjährigen Mitstreitern hätten dazu beigetragen, dass ihm die Ehrenbürgerschaft der Stadt Langenhagen verliehen wurde.

Die letzte Zusammenkunft der Langenhagener Symphoniker liegt aufgrund der Corona-Pandemie schon eine Weile zurück. Jetzt haben sich die Musiker alle mal wieder gesehen. Quelle: privat (Archiv)

Filme als Erinnerung an frühere Konzerte

Auch wurde das Treffen genutzt, um mit Harald Sandmann den neuen ersten Dirigenten der Langenhagener Symphoniker vorzustellen. Sandmann wird ab sofort die Leitung des von nun an in zweiter Reihe stehenden Ernst Müller übernehmen.

Und weil die nächsten Auftritte noch etwas hin und von den weiteren Entwicklungen der Pandemie abhängig sind, blickten die Musiker bei ihrer Zusammenkunft einfach zurück. Harry Piel hatte tief in seinem Archiv gegraben und einen Großbildschirm aufgebaut. Der gemeinsame Abend unter freiem Himmel klang mit Bildern, Filmen und Musik ehemaliger Großkonzerte im Kuppelsaal, im Funkhaus Hannover und dem Forum Langenhagen aus.

Nächste Auftritte sind geplant

Doch es gibt bereits Termine für Auftritte: Das nächste geplante Konzert der Langenhagener Symphoniker ist der Schorsenbummel am Sonntag, 20. September, von 11 bis 13 Uhr vor der Oper in Hannover. Weiter geplant sind das traditionelle Weihnachtskonzert im CCL, voraussichtlich am dritten Adventssonntag, und das Große Neujahrskonzert am 14. Januar im Theater am Aegi zugunsten der HAZ-Weihnachtshilfe. Der Vorverkauf für dieses Konzert hat bereits begonnen. Karten sind auch in der Geschäftsstelle von HAZ und in NP in Langenhagen im CCL erhältlich. Die Tickets gibt es ab 15 Euro – zuzüglich Vorverkaufsgebühr.

Von Stephan Hartung