Langenhagen

Timo Heiken klingt zuversichtlich. Kommende Woche, wenn die Schule in Langenhagen wie in ganz Niedersachsen nach den Herbstferien wieder startet, kann der Schulleiter der IGS Langenhagen vermutlich aus dem Vollen schöpfen. Nach Corona-Fällen und Quarantäneanordnungen werden voraussichtlich alle Lehrer und Schüler in den Unterricht zurückkehren können. Auch an allen anderen Langenhagener Schulen laufen nach Angaben der Region Hannover – Stand Donnerstag, 12.15 Uhr – die Quarantäneanordnungen zum Start am Montag aus. Zuletzt hatte es am Gymnasium Langenhagen Quarantäne für 26 Schüler des fünften Jahrgangs sowie für fünf Lehrer bis zum 22. Oktober gegeben.

Doch auch bei all der Zuversicht hinsichtlich der personellen Ausstattung steigt die Zahl der Corona-Infektionen im Land stark an – am Donnerstag sogar auf einen neuen Höchstwert. Welche Auswirkungen hat das auf den Unterricht in Langenhagens Schulen? Das Land zumindest plant vorerst, den Unterricht wie bisher fortzusetzen. Wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Donnerstag sagte, sei vorerst kein Szenario B vorgesehen – also eine Mischung aus Präsenzunterricht und Homeschooling. Laut der neuen Verordnung der Region Hannover gelten die Schulen dank ihrer Hygienekonzepte auch weiterhin als eine der Ausnahmen, in denen keine Mund-Nasen-Masken am Platz getragen werden müssen. Tonne hat am Donnerstag allerdings eine Maskenempfehlung im Unterricht für Regionen mit einem Wocheninzidenzwert von mehr 50 ab dem fünften Jahrgang ausgesprochen.

Stadt sieht Schulen gut gerüstet

Die Stadt Langenhagen sieht die Schulen gut gerüstet. Die Regelungen wie etwa kein Mischen der Kohorten hätten sich bei den aufgetretenen Fällen bewährt, heißt es auf Anfrage. Oberste Priorität wird nun auch in den kalten Monaten im Herbst und Winter dem Lüften zukommen. In der IGS Langenhagen sei das kein Problem, die Fenster ließen sich in den meisten Räumen problemlos öffnen, sagt Schulleiter Heiken. In einigen Bereichen habe man in den Ferien nachgebessert. „Es gibt keinen Raum, wo sich Kinder ohne Fenster aufhalten müssen“, sagt Heiken.

„Es gibt keinen Raum, wo sich Kinder ohne Fenster aufhalten müssen“: IGS-Schulleiter Timo Heiken. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Der Deutsche Lehrerverband hatte im September kritisiert, dass sich in vielen Schulen die Fenster nicht weit genug öffnen ließen. Auch in Hannover hatte sich etwa kürzlich gezeigt, dass sich viele Fenster nur teilweise oder gar nicht öffnen ließen – die Stadt besserte deshalb in den Ferien nach und will dort, wo Umbauten nötig sind, Schulräume auch vorübergehend schließen. In Langenhagens Schulen ist das laut Stadtverwaltung aber kein Thema. „Lediglich an der Adolf-Reichwein-Schule gibt es noch sechs Klassenräume mit Fenstern, die sich nur teilweise öffnen lassen und für die derzeit eine Lösung gesucht wird“, sagt Stadtsprecherin Sabine Mossig.

Stadt Langenhagen schafft keine Luftreiniger an

Wenn es richtig kalt wird, könnte die Lüftungsregel von 20 Minuten Unterricht, fünf Minuten Stoßlüften und 20 Minuten Unterricht aber schnell unangenehm werden. Mancher verspricht sich Abhilfe von sogenannten Luftreinigern – nicht als Alternative, aber zumindest zur Unterstützung. Auch Heiken hatte diesbezüglich bei der Stadt Langenhagen nachgefragt. Doch die stellt die Anschaffung solcher Geräte nicht in Aussicht. „Wir richten uns nach der Empfehlung des Umweltbundesamtes“, sagt Stadtsprecherin Mossig. Darin heißt es: „Mobile Luftreinigungsgeräte sind nicht dafür ausgelegt, verbrauchte Raumluft abzuführen beziehungsweise Frischluft von außen heranzuführen; sie leisten daher keinen nennenswerten Beitrag, das entstehende Kohlendioxid (CO2 ), überschüssige Luftfeuchte und andere Stoffe aus dem Klassenraum zu entfernen“.

CO2 -Ampeln sollen Luftqualität anzeigen

Die Stadt stellt nach eigenen Angaben aber sogenannte CO2 -Ampeln zur Verfügung, „um das Gefühl für die wichtigen Lüftungsintervalle zu stärken“. Die Geräte zeigen die Luftqualität an und geben Alarm, wenn es Zeit ist, die Fenster zu öffnen. Wenn genügend frische Luft im Raum ist, schalten die Ampeln auf Grün. Die Langenhagener Schulen können sie bei Bedarf bei der Stadt ausleihen.

„Nachweislich hat sich niemand mehr in der Schule infiziert“

Die Fragen hinsichtlich der Lüftungssituation scheinen geklärt, offen bleibt hingegen die Entwicklung der Fallzahl im Stadtgebiet. Die Corona-Infektionen waren auch in Langenhagen zuletzt wieder stark gestiegen. Die Schulen können voraussichtlich aber ohne Quarantänefälle starten. Für die Langenhagener IGS sei etwa gut gewesen, dass die jüngsten Corona-Infektionen von vor den Ferien stammten, für die Betroffenen persönlich sei das aber natürlich sehr unglücklich gewesen, sagt Schulleiter Heiken. Was ihn trotz des voraussichtlich normalen Schulstarts mit vollen Personal besorgt, ist die Frage, wie lange es so bleibt. „Es kann uns jederzeit treffen, und die Quarantänefälle sind schon drastische Einschnitte“, meint Heiken. Was ihn wiederum beruhige, seien die offenbar schützenden Maßnahmen. „Nachweislich hat sich niemand mehr in der Schule infiziert.“

Von Sebastian Stein