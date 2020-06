Langenhagen

Nach dem Ausbruch des Coronavirus beim Paketdienstleister UPS ist die Zahl der Infizierten weiter gestiegen. Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des niedersächsischen Corona-Krisenstabes, berichtete am Dienstagmittag in der Pressekonferenz der Landesregierung, dass es inzwischen 118 positive Tests auf Covid-19 gebe, die damit in Zusammenhang stehen.

In der zweiten Runde wurden etwa 300 Mitarbeiter des Unternehmens getestet. In 145 Fällen stehen die Laborergebnisse Schröders Angaben zufolge noch aus. Sie rechnet in den kommenden Tagen deshalb damit, dass es neue Zahlen geben könnte.

Die Gewerkschaft Verdi hatte in der vergangenen Woche gefordert, dass alle etwa 1000 Mitarbeiter der UPS-Niederlassung am Rehkamp in Langenhagen getestet werden – auch die Auslieferungsfahrer.

Von Julia Gödde-Polley