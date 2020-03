Langenhagen

Wegen des neuartigen Coronavirus Institutionen geplante, öffentliche Termine ab. Die Redaktion fasst die aktuellen Absagen zusammen:

Verwaltungsausschuss: Nur Rat tagt am 23. März

Aufgrund der aktuellen Situation der Coronavirus-Pandemie hat der Verwaltungsausschuss der Stadt am Montag beschlossen, vorerst alle Ausschusssitzungen und sonstige Veranstaltungen des Rates abzusagen. Davon betroffen sind die Sitzung des Finanzausschuss, die Zusammenkunft des Verkehrsausschuss am Donnerstag, 19. März sowie der Stadtplanungsausschuss und der Integrationsbeirat am Dienstag, 24. März. Die Ratspolitiker kommen lediglich am Montag, 23. März, zur Ratssitzung zusammen – doch auch dabei gibt es Änderung. Die Tagesordnung wird verkürzt und nur die wichtigsten und unaufschiebbaren Punkte werden behandelt. Zudem treffen sich die Kommunalpolitiker in der Aula des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße, damit genügend Abstand gehalten werden kann. Deshalb steht auch nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen für Besucher zur Verfügung.

Darüber hinaus haben die Ortsbürgermeisterrinnen von Godshorn und Engelbostel die beiden anstehenden geplanten Ortsratssitzungen am Dienstag, 17. März beziehungsweise 24. März abgesagt.

Kein Osterfeuer auf dem Zellerieplatz

Das Musik- und Spielmannskorps Kaltenweide gibt bekannt, dass das Osterfeuer auf dem Zellerieplatz nicht auf die Beine gestellt wird. Das Korps hat zudem den Übungsbetrieb eingestellt.

Lebensberatungsstelle berät bis 17. April nicht

Bei der Lebensberatungstelle fallen ab sofort die Sprechstunden an den Standorten Ringstraße und Ostpassage in Langenhagen aus. Die Beratungsstelle bleibt für den Publikumsverkehr bis einschließlich 17. April geschlossen.

25. März: Tennisgemeinschaft Rot-Gelb sagt Jahresversammlung ab

Wegen der offiziellen Empfehlungen des Landessportbundes sagt die Tennisgemeinschaft Rot-Gelb ihre für Mittwoch, 25. März, geplante Jahresversammlung ab. Ob es einen Ersatztermin Ende April oder sogar später geben wird, will der Vorstand nach Lange der Dinge entscheiden und früh genug darüber informieren.

MGH bleibt bis voraussichtlich 20. April geschlossen

Das Mehrgenerationenhaus an der Konrad-Adenauer-Straße 15 schließt die Türen. Bis voraussichtlich 20. April gibt es keine Angebote im MGH. Das Büro bleibt von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 14 Uhr besetzt. Weitere Informationen erteilt Leiterin Christine Paetzke-Bartel unter Telefon (0511) 721135 oder per E-Mail an mgh-langenhagen@t-online.de.

19. März: Landfrauen sagen Frühstück ab

Die Landfrauen Engelbostel und Umgebung sagen das Frühstück am 19. März im Gasthaus Tegtmeyer ab. Der geplante Vortrag soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

17. März: Ortsrat Godshorn tagt nicht

Godshorns Bürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung hat die Sitzung des Ortsrates am Dienstag, 17. März, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus abgesagt.

Stadt schließt nun auch Dorfgemeinschaftshäuser für Privatfeiern

Ab sofort bis Ende April verlieren alle privaten Vermietungen der Dorfgemeinschaftshäuser ihre Gültigkeit. Nach Angaben der Stadt sollen alle bereits abgeschlossenen Mietverträge wieder rückgängig gemacht werden. Die Mieter erhalten die Kaution und Miete zurück. Da die Verwaltungsnebenstellen zu sind, sollen sich die Nutzer unter Telefon (0511) 73079223 melden.

Formularlotsen treffen sich montags nicht

Das Angebot der Stadt Langenhagen für ehrenamtliche Formularlotsen am Montag von 16 bis 18 Uhr wird bis auf weiteres ausgesetzt.

26. März: Planungswerkstatt „Zukunftsfähiges Krähenwinkel “ wird nachgeholt

Die Planungswerkstatt „Zukunftsfähiges Krähenwinkel“ am Donnerstag, 26. März, sagt die Stadt ebenfalls ab. Die Veranstaltung soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

21. März: Stadt verschiebt Hygieneschulung

Die Hygieneschulung ursprünglich für den 21. März geplant, verschiebt die Stadt ebenfalls. Einen neuen Termin will die Verwaltung rechtzeitig bekannt geben.

3. April: AWO Osterkaffeetrinken fällt aus

Die AWO Langenhagen hat zum Osterkaffeetrinken für Freitag, 3. April, eingeladen. Diese Zusammenkunft fällt nun aus.

Ab 18. März: DRK Kleiderstube Engelbostel schließt vorzeitig

Die DRK Kleiderstube Engelbostel geht ab Mittwoch, 18. März, in vorgezogene Osterferien. Die Kleiderstube soll voraussichtlich Dienstag, 21. April, wieder öffnen.

25. März: DRK-Jahresversammlung entfällt

Die Jahresversammlung des DRK Kaltenweide am Mittwoch, 25. März, ab 15 Uhr im Niethus in Kaltenweide fällt aus.

St.-Paulus-Gemeinde sagt alle Veranstaltungen ab

Auch für die St.-Paulus-Kirche in Langenhagen gilt, dass alle Veranstaltungen der Gemeinde nach Empfehlung des Kirchenkreises bis 19. April abgesagt werden. Auch das Abendgespräch am Mittwoch, 18. März, streicht die Gemeinde.

AWO schließt ab sofort Begegnungsstätten

Wegen der aktuellen Corona-Situation schließen die AWO-Ortsvereine ab sofort alle Begegnungsstätten in Langenhagen, Engelbostel-Schulenburg sowie Kaltenweide. Der Grund: Gerade die Besucher der Tagesstätten gehören zu den Menschen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko gehören. Zudem sind laut AWO-Chef Sven Seidel alle Veranstaltungen abgesagt worden.

DRK sagt Angebote bis 13. April ab

Der DRK Ortsverband Langenhagen hat alle wöchentlichen Angebote und Veranstaltungen im Treffpunkt Kastanienallee bis mindestens 13. April abgesagt. Gleichzeitig öffnet auch die Kleiderkammer am Freitag, 27. März, und Sonnabend, 28. März, nicht. Zudem fallen das Frühlingsfest, Frühstück Anfang April sowie die Busfahrt zur Schillat-Höhle am 2. April ersatzlos aus.

Feuerwehr sagt Osterfeuer ab

Die Freiwillige Feuerwehr Krähenwinkel sagt wegen der Ausbreitung des Coronavirus das beliebte Osterfeuer für Sonnabend, 11. April, am Waldsee ab.

Anmeldetermine für Grundschulen offen

Die für Montag, 23. März, angesetzten Anmeldetermine für die Grundschulen in Langenhagen stehen auf dem Prüfstand. Die Stadt will Anfang der Woche diese umgehend prüfen und gegebenenfalls neue Termine veröffentlichen.

Johanniter-Unfallhilfe stoppt alle Erste-Hilfe-Kurse

Bis zum 19. April fallen alle Erste-Hilfe-Kurse der Johanniter Unfallhilfe in der Region Hannover aus. Dies gilt damit auch für die Angebote des Ortsvereins Langenhagen.

19. und 20. März: Osterkuh Polly tritt nicht auf

Das Bilderbuchkino mit den Geschichten der Osterkuh Polly fällt aus. Die Veranstaltungen hätten am 19. und 20. März im Haus der Jugend stattgefunden. Ein neuer Termin steht nicht fest. Wer sich bereits Karten zum Preis von 3 Euro besorgt hat, erhält eine Erstattung des Betrags, teilt die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur mit.

17. März: Der Kinoabend der Awo Kaltenweide fällt aus

Die Arbeiterwohlfahrt sagt den Kinoabend am Dienstag, 17. März, ebenso ab wie alle weiteren Termine in näherer Zukunft. Dies gilt auch für alle regelmäßigen Angebote der übrigen Ortsvereine der Arbeiterwohlfahrt in Langenhagen.

SSV Langenhagen stellt Sportbetrieb ein

Der SSV Langenhagen stellt den gesamten Trainings- und Spielbetrieb für alle Sparten bis auf Weiteres ein und sagt die Jahreshauptversammlung für den 2. April ab.

Mimuse-Termine fallen bis 26. März aus

Alle Mimuse-Gastspiele fallen erst einmal bis einschließlich 26. März aus. Alles weitere werden die Verantwortlichen Anfang der kommenden Woche klären.

28. April und 1. Mai: Kulturring Godshorn sagt ab

Der Kulturring Godshorn sagt sowohl das Gastspiel mit Heinrich del Core am 28. April ab als auch das Familienfest am 1. Mai. Informationen zur Kartenrückgabe gibt es auf der Homepage des Kulturrings unter www.Kulturring-godshorn.de im Internet.

VHS und Musikschule stellen Unterricht ein

Die Volkshochschule Langenhagen und die Musikschule Langenhagen stellen den gesamten Unterricht bis voraussichtlich 18. April ein. Die Geschäftsstelle der Musikschule an der Walsroder Straße 91b ist besetzt, die Mitarbeitenden sind jedoch nur nach telefonischer Terminvereinbarung unter (0511) 73079941 sowie unter musikschule@langenhagen.de per E-Mail erreichbar. Von spontanen Besuchen bittet das Team abzusehen. Auch die Kurse und Veranstaltungen der VHS fallen bis zum 18. April aus. Die VHS-Geschäftsstelle

Tierheim in Krähenwinkel schränkt Besuche ein

Der Tierschutzverein Hannover hat sich dazu entschlossen, den öffentlichen Zugang zum Tierheim in Krähenwinkel ab Montag, 16. März, einzuschränken. „Interessenten für die Vermittlung von Hunden, Katzen und Kleintieren haben jedoch weiterhin die Möglichkeit, sich telefonisch oder per E-Mail an das Tierheim zu wenden und einen Termin zu vereinbaren“, heißt es in einer Mitteilung. Das Katzenhaus, die Hundehäuser und der Kleintierbereich bleiben ansonsten ab Montag für spontane Besucher geschlossen. Wann das Tierheim wieder den regulären Betrieb aufnimmt, ist derzeit noch unklar. Darüber will der Tierschutzverein kurzfristig auf der Internetseite informieren.

MTV stellt Spiel- und Trainigsbetrieb auf unbestimmte Zeit ein

Diese Regelung gilt ab sofort und für unbestimmte Zeit: Der MTV Engelbostel-Schulenburg stellt den gesamten Trainigs- und Spielbetrieb ein. Auch die Gesundheitskurse fallen bis auf Weiteres aus.

TSV KK: Kein Training und keine Versammlungen

Der TSV KK stellt von sofort an sämtlichen Trainingsbetrieb ein sowie den gesamten Sportbetrieb auf der vereinseigenen Anlage. Zudem werden folgende März-Termine verlegt: Spartenversammlung Turnen, die außerordentliche Mitgliederverdammlung des TSV KK sowie die Spartenversammlung Fußball. Neue Termine stehen noch nicht fest.

Schützenverein Engelbostel sagt auch Osterfeuer ab

Aus Rücksicht auf die Gesundheit aller Beteiligten sagt der Schützenverein Engelbostel alle Schießsport-Aktionen ab. Dies betrifft sowohl die wöchentlichen Trainingsabende, das Osterpreisschießen und das Ringen um den Auras-Pokal. Auch das Osterfeuer fällt aus, das der Verein erstmals hatte ausrichten wollen.

26. März: Kein Vortrag über Wildbienen beim Nabu

Der Nabu Langenhagen hat den für den 26. März angekündigten Vortrag zum Thema Wildbienen abgesagt.

21. März: Flurreinigungen finden nicht statt

Die für Sonnabend, 21. März, geplanten Flurreinigungen in Godshorn sowie in Engelbostel/Schulenburg fallen aus Sicherheitsgründen aus.

21. März: Awo verschiebt Versammlung in den April

Die Arbeiterwohlfahrt Kaltenweide verschiebt ihre Jahreshauptversammlung von Sonnabend, 21. März, voraussichtlich auf Freitag, 17. April.

20. März: Heinz Klever tritt vorerst nicht in Godshorn auf

Der Kulturring Godshorn hat den Auftritt von Heinz Klever am Freitag, 20. März, vorerst abgesagt. Das Gastspiel soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer seine gekauften Karten zurückgeben möchte, erhält in der Vorverkaufsstelle den Eintrittspreis zurück.

19. März: SPD-Langenhagen sagt Versammlung ab

Der Langenhagener Ortsverein der SPD sagt seine Jahreshauptversammlung für Donnerstag, 19. März, ab.

Bis 13. April: Quartierstreff schließt

Der Verein Win hat sich in Absprache mit der KSG Hannover dazu entschlossen, den Quartierstreff Wiesenau bis voraussichtlich 13. April zu schließen. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme und diene dazu, die Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter zu schützen. Alle geplanten Veranstaltungen werden verschoben. So fällt auch die Zusammenkunft zum Thema „Miteinander statt Nebeneinander“ am Sonnabend, 21. März, von 15 bis 17 Uhr aus. Der Verein will rechtzeitig über Nachholtermine informieren.

Bis zum 10. April: DLRG sagt alle Termine ab

Auf Grund der aktuellen Lageentwicklung des Coronavirus sagt die DLRG Langenhagen alle geplanten Ausbildungsdienste, Schwimmkurse und Trainingstermine abgesagt. Dies hat der Vorstand nach intensiven Beratungen aufgrund der Verantwortung gegenüber den Mitgliedern entschieden. „Die DLRG nimmt ihre Führsorgepflicht an dieser Stelle sehr ernst“, heißt es von Sprecher Frank Berkemann.

Auch der für Sonntag, 22. März, geplante Ostercup in der Wasserwelt und das Landesjugendtreffen Anfang April in Salzgitter sind von diesen Absagen betroffen. Die DLRG hofft, den regulären Betrieb ab dem 10. April wieder aufnehmen zu können. Andernfalls kündigen die Rettungsschwimmer rechtzeitige Informationen an.

19. März: Keine offene Probe beim Brinker Chor

Eigentlich wollte der Brinker Chor am Donnerstag, 19. März, seine Probe in der Paula der Hermann-Löns-Schule für interessierte Sänger öffnen. Doch dieser Termin wurde abgesagt. Auch die Sänger treffen sich vorerst nicht mehr.

Bis 30. April: DRK Krähenwinkel sagt alle Treffen ab

Der Vorstand des DRK-Ortsvereins Krähenwinkel hat sich dazu entschlossen alle Veranstaltungen und Gruppentreffen bis zum 30. April abzusagen. Dies gilt ab sofort - um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren. Ausgenommen ist derzeit nur der nächste Blutspendetermin am 31. März. Dazu steht das DRK in Kontakt mit dem Blutspendedienst.

Bis Ende März: Katholische Kirchen sagen Gottesdienste ab

Im Bezirk Nord, dazu gehören die katholische Liebfrauen-Gemeinde und die Kirche Zwölf Apostel in Langenhagen, St. Marien in Mellendorf, Heilig Geist in Schwarmstedt sowie St. Paulus in Burgwedel, haben die Verantwortlichen am Freitagmittag alle Gottesdienste abgesagt – bis Ende März. Auch alle anderen Veranstaltungen der katholischen Gemeinden in Langenhagen werden bis auf Weiteres eingestellt.

Bis Juli: Keine Veranstaltungen in evangelischen Gemeinden

Der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen schließt sich den aktuellen Handlungsempfehlungen der hannoverschen Landeskirche an und empfiehlt seinen Gemeinden und Einrichtungen dieses Vorgehen: Gottesdienste und Seelsorge finden weiterhin statt; dabei sollen die landeskirchlichen Empfehlungen zur Gestaltung und zur Hygiene beachtet werden. Alle anderen Veranstaltungen werden mit Rücksicht auf Mitarbeitende und Teilnehmer abgesagt. Darunter fallen etwas Versammlungen, Chorproben, Konzerte, Vorträge, Freizeiten und Weiterbildungen. Diese Empfehlung gilt ab sofort und zunächst bis zum Beginn der Sommerferien am 16. Juli.

22. März: Frühjahrskonzert der Musikschule entfällt

Eigentlich sollten die Musikschüler am Sonntag, 22. März, ihr Können an den Instrumenten präsentieren. Doch das Frühjahrskonzert fällt aus.

21. März: IGS verschiebt Tag der offenen Tür

Eigentlich sollte die IGS Langenhagen ihre Türen am Sonnabend, 21. März, für Interessierte öffnen. Doch die Schulleitung hat auf die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden reagiert, Veranstaltungen mit vielen externen Besuchern vorerst zu verschieben. Doch der Informationstag fällt nicht komplett aus: Er soll am 18. April nachgeholt werden. Dann sind Besucher von 9.30 bis 12.30 Uhr in der weiterführenden Schule willkommen.

19. März und 20. März: Keine Veranstaltungen in der Stadtbibliothek

Die Bibliothek in Langenhagen sagt zwei Veranstaltungen ab. Davon betroffen ist der Termin „Babys in der Bibliothek“ am 19. März und das Strick- und Klöncafé einen Tag später. Leiterin Sabine Kerber verweist in dem Zusammenhang auf das Angebot der Onleihe über das Portal NBib24. Alle Leser der Bücherei können sich dort rund um die Uhr eBooks herunterladen.

18. März: FDP sagt Stammtisch ab

Der Stammtisch sollte sich um das Thema Gesundheit und Soziales in Niedersachsen drehen. Doch der FDP-Stadtverband Langenhagen hat die für Mittwoch, 18. März, geplante Veranstaltung mit der Landtagsabgeordneten Sylvia Bruns abgesagt – wegen der Gefahr für eine Ansteckung mit dem Coronavirus.

26. März und 2. April: Mitgliederversammlung und Frühstück von Wirtschaftsklub Wir entfallen

Eigentlich wollten die Mitglieder des Wirtschaftsklub Wir am Donnerstag, 26. März, zu einer Versammlung zusammenkommen. Doch die Veranstaltung haben der Vorstand und der Beirat jetzt abgesagt. Gleiches gilt für das Frühstück im April – geplant für den 2. April. Die Planungen für das Frühstück im Mai laufen jedoch vorerst weiter. „Mit den Absagen möchten wir auch unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern und der Gesellschaft insgesamt Rechnung tragen und hoffen auf Ihr Verständnis“, heißt es von den Verantwortlichen. „Einen Nachholtermin für die Mitgliederversammlung werden wir rechtzeitig bekannt geben.“

Auch Ihr Verein oder Ihre Institution sagt eine Veranstaltung ab oder verschiebt den Termin? Dann mailen Sie die Information an langenhagen@haz.de. Die Redaktion aktualisiert die Liste fortlaufend.

Von Julia Gödde-Polley und Katerina Jarolim-Vormeier