Andere Tafeln haben ihre Arbeit bereits wegen der Coronavirus-Pandemie gestoppt. Auch die Einrichtung in Langenhagen mit Ausgabestellen in der Wedemark und Isernhagen stellt ab kommender Woche vorerst die Lebensmittel-Ausgabe ein. Doch in dieser Woche sollen Bedürftige noch unterstützt werden.