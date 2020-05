Langenhagen

Es ist angerichtet. Am Montag beginnt für die Gastronomen in Niedersachsen eine neue Zeitrechnung – auch wenn Außer-Haus-Verkäufe und Lieferdienste bislang möglich waren. Nun aber dürfen sie ihre Restaurants wieder regulär öffnen und zumindest 50 Prozent ihrer verfügbaren Plätze anbieten. Im Langenhagener Zentrum begannen am Wochenende die Vorbereitungen dafür.

Auch die Außengastronomie ist eingedeckt, wie hier von Da Tino vor der Markthalle - deutlich zu erkennen: Jeder zweite Tisch ist nutzbar. Quelle: Stephan Hartung

Anzeige

„Ich bedanke mich von ganzem Herzen“

Am Sonnabend hatte Enzo Mercuri in der Markthalle an seinem Stand für italienische Spezialitäten geöffnet – wie immer und ausschließlich an diesem Tag. „Ich freue mich, dass es Montag wieder losgeht“, sagt Mercuri. Besonders berührt hat ihn bislang die Treue seiner Kunden. „Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei ihnen. Sie haben mich toll unterstützt, beispielsweise durch den Kauf von Gutscheinen.“ Man kennt sich eben, das zeigt sich auch beim nächsten Kunden. „Klasse, Enzo, du machst Montag wieder auf, richtig?“, fragt ein Mann, der belegte Brötchen mit Parmaschinken kauft. Mercuri lacht und bejaht. „Zwei bis drei Monate wird es aber dauern, bis wieder Normalität einkehrt“, sagt der Inhaber, der kurz vor Dienstschluss noch die Tische für den Montag eindeckt – oder besser: abdeckt. Denn die Vorgaben besagen, dass sich Streuer für Salz, Pfeffer und Zucker genauso wenig auf den Tischen befinden dürfen wie Behältnisse für Essig und Öl.

Weitere HAZ+ Artikel

Enzo Mercuri bereitet die Tische vor - und entfernt, wie vorgeschrieben, die Streuer für Salz, Pfeffer und Zucker. Quelle: Stephan Hartung

Abstand sogar mehr als zwei Meter

Nebenan bei der spanischen Tapas Bar El Rocio hat Mustafa Oguz alles vorbereitet. „Von Maßnahmen und Regeln haben wir jetzt seit acht Wochen genug gehört“, sagt der Inhaber und freut sich auf den Neustart. „Wir sind alle mit Leib und Seele Gastronomen.“ Zu den Vorbereitungen gehört auch das Positionieren der Tische. Inklusive der Außenbewirtung hat Oguz eine Kapazität von 95 Plätzen, die Hälfte kann er besetzen. Dabei hat er sogar gewissenhaft Abstände einkalkuliert, die mehr als zwei Meter betragen. Auf die Tische klebt er einen QR-Code, damit die Gäste online auf die Karte gelangen und per Smartphone ihre Speise bestellen können. Vorbereitet hat er auch Zettel, auf denen sich die Gäste mit ihren Kontaktdaten eintragen müssen, sowie Masken für sich und seine Mitarbeiter. Denn was Oguz wichtig zu betonen ist, damit sich seine Gäste wohlfühlen: „Wir Gastronomen müssen Masken tragen, die Gäste aber nicht.“

Im CCL stapeln sich in den Gängen unzählige Stühle und Tische. Quelle: Stephan Hartung

Zahl der Mitarbeiter steht noch nicht fest

Im Altbau des CCL ist das Eiscafé Venezia der gastronomische Mittelpunkt, zuletzt gab es im Venezia aber den reinen Verkauf für das berühmte „Eis auf die Faust“. Bis Montag muss die Betreiberfamilie viele Vorbereitungen treffen: im Café, vor dem Café sowie auf dem Marktplatz. „Montag um 9.30 Uhr geht es wieder los, wir können es kaum erwarten“, sagt Inhaberin Veronica Bardin. Das Platzieren von Tischen und Stühlen, natürlich mit den nötigen Abständen, sei aufwendig – aber weniger kompliziert als eine andere Frage, die die Venezia-Chefin umtreibt: „Für Eisdielen ist das anders als in Restaurants. Wir warten noch auf eine Nachricht von den Behörden, ob der Betrieb mit Selbstbedienung oder mit Bewirtung am Tisch erfolgen soll“, sagt Bardin. Tritt letzterer Fall ein, benötige sie mehr Personal.

Veronica Bardin trägt mit ihrem Bruder Matteo Bardin Tische und Stühle vor das Eis Café Venezia. Quelle: Stephan Hartung

Im Neubau des Einkaufszentrums ist die Gastronomie schon seit ein paar Wochen wieder geöffnet – ab sofort aber auch mit Bewirtung und Bestuhlung. In der Café Bar Vanino haben Patryk Mazurek und Meriem Benkhalifa bereits einige der sonst 40 Tische weggeräumt. „So haben wir für genügend Abstände gesorgt, Pfeile für Ein- und Ausgang sind auf dem Boden aufgeklebt“, sagt Mazurek. Die noch vorhandenen Tische, nur zwei befinden sich im Innenbereich, sind unterschiedlich groß – damit sich so viele Personen, wie erlaubt sind, hinsetzen können und es für diverse Gruppen entsprechende Möglichkeiten gibt. Auf den Tischen von Vanino wird es Speisekarten geben, diese werden aber ständig desinfiziert. „Das ist kein Problem. Wir machen das gern, denn wir freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagt Mazurek, der zusammen mit seiner Kollegin schon eine Art Arbeitstisch mit Desinfektionsmitteln, Tüchern, Kontaktlisten und Informationszetteln vorbereitet hat.

Patryk Mazurek und Meriem Benkhalifa von der Café Bar Vanino desinfizieren die Speisekarten, die ab Montag ausliegen. Quelle: Stephan Hartung

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung